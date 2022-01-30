3 önemli konu gündemde! Gözler Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine, yarın toplanıyor. Kabine'de en önemli gündem maddesi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim olacak. Türkiye'nin bu konuda arabulucu tavrı üstlenmesi bekleniyor. Toplantının diğer gündem maddeleri ise Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler.

ERDOĞAN, UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı'nın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

GERİLİMİN RUSYA TARAFI DEĞERLENDİRİLECEK

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak. Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

VAKA ARTIŞINI ÖNLEYECEK ADIMLAR KONUŞULACAK

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.