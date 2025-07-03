3 PKK'lı Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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Politika

3 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

3 PKK\'lı Terörist Teslim Oldu
03.07.2025 12:39
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu, tünel imha faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıktaki toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü dile getiren Tuğamiral Aktürk, "Devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hudut hattının güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğuna dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 203 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 83 olmuştur. Son bir haftada engellenen 933 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 40 bin 903'e ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Aktürk ayrıca, Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarının hukuksuz olduğunu aktaran Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in insani yardım bekleyen sivillere yönelik son dönemde yoğunlaşan saldırıları insanlıkla ve hukuki değerlerle bağdaşmamaktadır. Gazze'de yaşanan trajedinin bir an evvel son bulması için insani yardımlara izin verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması önceliğimiz olmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Aktürk, Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında icra edilecek faaliyetlere ilişkin ise, "5'inci Kolordu Komutanımız, Yunanistan D Kolordusu Komutanı'nı 8-9 Temmuz'da İskeçe'de, Yunanistan Donanma Komutanı ise Donanma Komutanımızı 9-10 Temmuz'da Gölcük/ Kocaeli'de ziyaret edecektir" dedi.

Tuğamiral Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda 5,56 mm hafif makineli tüfek ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır."

Tuğamiral Aktürk, "Yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askeri öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında 1 Temmuz'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi '2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 29 Temmuz'a kadar devam edecek, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 25 Ağustos'a kadar Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir. Diğer yandan bugün (3 Temmuz) başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarında istihdam edilmek üzere teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları 16 Temmuz'a, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er temini başvuruları 20 Temmuz'a kadar devam edecektir" dedi.

Bedelli askerlik tutarına ilişkin konuşan Tuğamiral Aktürk, "Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2025 yılı ikinci 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi' yayınlandıktan sonra yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı hedef alan ifadeler için şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırası uluslararası deniz hukuku kurallarına riayet edilerek hakkaniyet çerçevesinde her iki ülkenin de haklarını muhafaza edecek şekilde hazırlanmıştır. Mutabakat Muhtırası hem ülkemiz hem de Libya tarafından BM'ye bildirilmiştir. Yunanistan ve GKRY'nin tek taraflı siyasi yönlendirmeleri sonucunda Mutabakat Muhtıramızın 'hukuksuz' olarak nitelendirilmesi tarafımızca kabul edilmemektedir. Yapılan Mutabakat Muhtırası ana karalar arası ortay hat, kapatmama ilkesi ve hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirlenmiştir. Libya ile denizcilik konularındaki iş birliğimiz Mutabakat Muhtıramız çerçevesinde geliştirilerek sürdürülmeye devam edecektir."

NATO Liderler Zirvesi ve Ay Yıldız Projesi

Bakanlık kaynakları, 2026 yılında Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni karargahı olacak olan Ay Yıldız Yerleşkesi'nde yapılacağına dair haberler üzerine ise şunları söyledi:

"2026 yılında Türkiye'de icra edilecek NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da Ay Yıldız Yerleşkesi'nde yapılacağı basında yer almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi'nin 1'inci etap işleri (kaba inşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. TOKİ Başkanlığı tarafından 2'nci etap işleri içeren ihale yapılmış ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 3 PKK'lı Terörist Teslim Oldu - Son Dakika

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