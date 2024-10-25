5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var - Son Dakika
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Politika

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu. Ayrıca, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

25.10.2024 00:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

FEYZİOĞLU'NA YENİ GÖREV

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu. 2019 yılında CHP Parti Meclis üyeliğinden istifa eden Feyzioğlu, 30 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine, 27 Temmuz 2024 tarihinde de Prag büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var

Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Aralarında dikkat çeken bir isim var - Son Dakika

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