AB\'den Türkiye\'ye Vize Serbestisi Müjdesi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, AB'ye her aday ülkenin vize serbestisi hakkının olduğunu belirterek, "Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya hazırız. Türkiye için bu çoktan gerçekleşmeliydi. Bu yazdan sonra teknik görüşmeleri başlatmak istiyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Delegasyonun Ankara'daki binasında basın toplantısı düzenledi. Schengen bölgesi ile Türkiye arasındaki seyahatleri kolaylaştırmayı amaçlayan "kademeli vize" sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ossowski, Schengen bölgelerine vize verme yetkisinin Avrupa Birliği'nde değil üye devletlerin yetkisinde olduğunun altını çizerek, birliğe üye ülkelerin kendi vizelerini kendilerinin verdiğini ve AB olarak sadece koordinasyonun sağlanması noktasında yer aldıklarını kaydetti. Ossowski, "Özellikle Türkiye gibi üçüncü ülkeler için geçerli olan 'vize kademesi' de bunun bir örneğidir. Şimdi önce Ankara'daki üye devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarının girişimiyle başlayan, Brüksel'de üye devletlerce onaylanan ve Komisyon tarafından kabul edilen bu yeni değişiklikleri anlatmak istiyorum" dedi.

"Schengen ülkelerinin Türk vatandaşlarına gösterdiği iyi niyetin bir göstergesi"

'Kademeli vize' (visa cascade) sisteminin Ankara'daki AB üyesi devletlerin büyükelçilik ve konsolosluklarının girişimi ile başladığını ve Brüksel'de üye devletlerin onaylayıp AB Komisyonu tarafından kabul edildiğini dile getiren Ossowski, "Schengen ülkelerinin Türk vatandaşlarına, AB'ye seyahat eden yolculara gösterdiği iyi niyetin bir göstergesi olduğunu vurgulamak isterim. İnsanlar arası bağları desteklemek amacıyla bu adımları attık" ifadelerini kullandı.

Kademeli vize ile Türk vatandaşlarının konsolosluklardaki yoğunluğunun azalacağını aktaran Ossowski, bu sistemin Türkiye ile göç ve geri kabul alanındaki iş birliği sonucunda AB İçişleri ve Göçten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Magnus Brunner ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı üst düzey görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Schengen'de 1,2 milyon ile yeni rekor

Kademeli vize sisteminden önce de vize kolaylığı için çaba gösterildiğini belirten Ossowski, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz, iş dünyamız, üniversitelerimiz, aile bağlarımız gibi pek çok şey vize serbestisine bağlı. Geçen yıl rekor düzeyde, 1,2 milyon vize başvurusu aldık. Bu, 2023'e göre yüzde 10 artış demek. Geçen yıl verilen vizelerin yüzde 65'i zaten çok girişliydi ve ret oranı dünya ortalamasından düşüktü. Dünya genelinde ret oranı yüzde 16 iken, Türkiye için yüzde 14,5 oldu. Yunan adalarına yönelik geçici programla verilen 100 bin vizeyi de sayarsak bu oran yüzde 13,1'e kadar düştü. Peki neden başvurular reddediliyor? Bunun temel nedeni usulsüzlük ve sahteciliktir. Yanlış başvuru yapılırsa ya da sahte belge verilirse vize reddedilir. Türkiye'de de bazı kötü niyetli turizm acenteleri var. Tabii ki hepsi değil, ama bazıları belgeleri sahte düzenleyerek ya da sahte randevu satarak insanları kandırıyor. Konsolosluklar randevu penceresini açar açmaz tüm randevuları yazılımla kapatıp, sonra bunları satıyorlar. Bir web sitesinde bir acentenin 500 euro karşılığında vize garantisi verdiğini gördüm. Bu tamamen dolandırıcılık. Bu durum, vatandaşlarımız için de zarar verici. Yanlış hizmete para ödeyip mağdur oluyorlar. Neyse ki Türk makamlarıyla iş birliği yaptık. İçişleri Bakanlığı da bu dolandırıcılıkları ortadan kaldırmak için ciddi şekilde çalışıyor. Çünkü vize kademesi sistemimiz ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın bu kötü niyetli aracılar sistemi tıkarsa sorun devam eder."

Türkiye'deki yetkili vize başvuru merkezlerinin doğru adres olduğunu dile getiren Ossowski, vize almak isteyen Türk vatandaşlarını para kaybı ve dolandırıcılığa karşı uyardı.

"Diyaloğu yeniden başlatmak istiyoruz"

Vize serbestisinin gerçek çözüm olduğunu vurgulayan Ossowski, "Türkiye'ye on yıldan fazla bir süre önce vize serbestisi teklif ettik. Şimdi bu diyaloğu yeniden başlatmak istiyoruz. Vizelerdeki bu kolaylaştırmaları sürdürsek de Türkiye'den Schengen bölgesine seyahat etmek isteyen insan sayısının büyüklüğü nedeniyle konsolosluklardaki yığılma ve uzun bekleme sürelerini tam olarak çözemeyiz. Gerçek ve kalıcı çözüm, vize serbestisi diyaloğunun etkin ve başarılı şekilde tamamlanmasıdır" dedi.

"Vize serbestisi için yazdan sonra teknik görüşmeleri başlatmak istiyoruz"

AB'nin Türkiye'ye daha önce vize serbestisi için 72 kriter sunduğunu ancak henüz 66'sının tamamlandığını aktaran Ossowski, şöyle devam etti:

"Kalan altı kriterin de tamamlanması için Türk makamlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya hazırız. Çünkü gerçek çözüm budur. Konsoloslukların aşırı yoğunluğu, sahteciliği ve uzun bekleme sürelerini başka türlü aşmak mümkün değil. Gürcistan, Ukrayna, Batı Balkan ülkeleri ve hatta Kosova bile vize serbestisine sahip. Türkiye için bu çoktan gerçekleşmeliydi. Bu yazdan sonra teknik görüşmeleri başlatmak istiyoruz."

Kademeli vize sistemi

Türk vatandaşları, şu ana kadar Schengen vizesi almak için üç kez tek girişli veya kısa süreli vize başvurusu yapmak zorundaydı. Ancak yeni sistemle ilk başvuruda kısa süreli vize alınacak, ikinci başvuruda yasaya uygun şekilde kullandıysa altı aylık, 180 günde 90 gün kalma hakkı veren bir vize verilecek. Bunu da sorunsuz kullananlara üçüncü vizede bir yıllık çok girişli vize verilecek. Sonrasında üç yıllık ve beş yıllık vizeler verilmesi de mümkün olacak. - ANKARA