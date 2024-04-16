AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi: İran'ın İsrail'e saldırısı savaşa yol açabilir

Politika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına değinerek, "Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız. Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız" dedi.

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından AB Dışişleri Bakanları, çevrimiçi olarak olağanüstü toplandı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Borrell, bölgede zaten gergin olan durumun İran'ın İHA ve füzelerle gerçekleştirdiği ve İran-İsrail hattında daha önce emsali görülmemiş olan hava saldırısıyla tırmandığını ifade etti.

"Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadelerine değinen Borell, "bölgenin uçurumun eşiğinde" olduğunu söyledi. Borrell, "Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız. Bir tür satranç oyunu ile karşı karşıyayız. Biri diğerine saldırıyor. Diğeri cevap veriyor ve bu oyunun her safhasında verilen cevap şiddetleniyor. Bu adımların sonunda tam manasıyla bir savaşla karşı karşıya kalacağız ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Bölgede böyle bir şeye gerek yok" dedi.

Ne dünyanın ne de Gazze'deki halkın böyle bir şeyi istemediğini zira böylesi bir durumda savaşın durmayacağını ve Gazze'deki insanların acısının artacağını vurgulayan Borrell, "Bu nedenle bakanlar, bugün güçlü bir duruş sergiledi ve uçuruma düşülmemesi için bölgedeki tüm aktörlere uçurumun eşiğinden uzaklaşma çağrısında bulundu" dedi.

Bu konunun yarın başlayacak önümüzdeki günlerdeki AB toplantılarında da ele alınacağını vurgulayan Borrell, siyasi oryantasyon amacıyla tertiplenen bugünkü video görüşmesinde tarafların tamamının İran'ın saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını ifade etti.

"Bazı üye ülkeler, İran'a yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi talebinde bulundu"

Borrell, "Aynı zamanda üye devletler, AB'nin İsrail'in güvenliğine olan desteklerini bir kez daha ortaya koydu. Gerginliğin daha fazla tırmanmasından kaçınılması ve tüm aktörlerin itidale davet edilmesi konusunda da hemfikir durumdayız. Bu toplantının ardından bölgede kilit öneme sahip ortaklarımızla olan temaslarımızı artıracağız. Bazı üye ülkeler, İran'a yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin genişletilmesi talebinde bulundu. Bu talebi, yaptırımlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılması için Dış İlişkiler Servisine (EEAS) taşıyacağım" dedi.

Teklifin İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı sağlaması aleyhindeki yaptırım rejimini genişleteceğini ve bunun aynı zamanda Orta Doğu'daki İran destekli gruplara füze tedarikini kapsayacak hükümler de içerebileceğini vurgulayan Borrell, bu vekil grupların Lübnan sınırında, Yemen'de, Irak'ta ve Suriye'de bu füzeleri kullanan gruplardan oluştuğunu ifade etti.

Teklife destek verdiğini vurgulayan Borrell, diplomatların konu üzerinde çalışma yapacağını ve bakanların konuyu 22 Nisan Pazartesi günü Lüksemburg'da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları olağan toplantısında bir kez daha görüşeceğini açıkladı. - BRÜKSEL