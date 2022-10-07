- AB Konseyi Başkanı Michel: " Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeyeceğiz"

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Rusya'nın tehditlerine boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula vonder Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın nükleer felaket sözlerine ilişkin konuşan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Rusya, her gün acı çeken ve sadece kendi geleceği için değil, aynı zamanda bir bütün olarak Avrupa'nın geleceği için cesurca savaşan Ukrayna halkına karşı bir savaş başlattı. Ancak Rusya aynı anda tüm dünyaya bir enerji roketi gönderdi. Nükleer tehditleri çok ciddiye alıyoruz. Nükleer silahları kullanmak için birkaç açık tehdit var, Rusya bir nükleer santrali askeri bir üs haline getirmek için işgal etmeye karar verdi. BM'nin bu tehdidi azaltma çabalarını tam olarak destekliyoruz. Avrupalı liderlerin toplantılarında, yaptırımların uygulanması yoluyla Rusya'yı kınama konusunda büyük bir kararlılık hissediyoruz. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. yılmayacağız, soğukkanlılığımızı koruyacağız ve saldırganlığı her zaman kınayacağız. Devletlerin, gaz tüketimini azaltıp stokları olabildiğince dolu tutarak arz güvenliğini sağlaması ve tavan fiyat belirleyerek faturaların düşürülmesi gibi konuları görüştük. Bir sonraki toplantıda gerekli önlemleri almalıyız" dedi.

"Şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula vonder Leyen yaptığı açıklamasında, "Rusya'nın nükleer tehditlerini ciddiye alıyoruz, ancak kendimize şantaj yapılmasına izin vermeyeceğiz" diyerek Avrupa ülkelerinin hukukun üstünlüğünü ve uluslararası düzeni savunmaya kararlı olduğunu vurguladı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların konusunda rekor bir sürede anlaşmaya varıldığını söyledi.

Rusya'dan gelen gaz yüzde 7.5'a düştü

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'daki savaşın başlangıcında Avrupa gazının yüzde 41'inin Rusya'dan geldiğini ve şimdi yüzde 7,5'e düştüğünü söyleyerek, "Gelecek baharda, tanklar boşaldığında, gaz için fazla ödeme yapmamak ve birleşik bir pazarlık gücüne sahip olmak için üye ülkeler tarafından birlikte gaz almamız gerektiğine dair geniş bir destek var. Bu nedenle bu birlikteliği korumamız ve parçalanma ve bozulmayı önlememiz gerekiyor. Öte yandan, temiz enerjilere geçiş nedeniyle de yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmayı mümkün kılmak zorundayız. Bu nedenle ek finansman arayışına gireceğiz. Tam olarak alışmamız ve her şeyden önce hazırlanmamız gereken türden bir tehdit var" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise yaptığı konuşmada, "Enerji fiyatlarını düşürmek ve diğer önlemleri almak için piyasa rezervinden tahsisatları serbest bırakmaktan bahsettik. Liderler olarak temel konularda anlaştık. Gaz fiyatının elektrik fiyatından ayrılmasına yönelik artan destek var, bu da fiyatlarda düşüş anlamına geliyor. Çözüm bir an önce gelmeli" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'yı desteklemek için her yolu uygulamaya hazırız"

Charles Michel, Ukrayna'yı desteklemek için her yolu uygulamaya hazır olduklarını dile getirerek, "İstikrar ve refah için ortak bir çalışma hırsını paylaşan Avrupa kıtası ülkeleri ilk kez burada toplandı. Bu tamamlanmış bir görev, birbirimizi dinlemek ve daha iyi anlamak veya koordine etmek için bir fırsattı. Bugün AB liderleri Zelenskiy ile görüştü. Kendisi Ukrayna'nın önceliklerini bizimle paylaştı. Bu görüşme ülkesine tam desteğimizi yinelemek için bir fırsattı. Ukrayna'yı desteklemek için her yolu uygulamaya hazırız. Rusya'ya baskı yapmak gerekiyor" dedi.

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ise "AB olarak Ukrayna'nın en önemli destekçileriyiz. Ukrayna'ya yardımlarımız devam edecek. Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'ya askeri yardımlar haricinde 19 milyar euro yardım yapıldı. Yakın zamanda 2 milyar euroluk yardım daha sağlanacak" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise Avrupa'nın Ukrayna'nın arkasında birleştiğine dikkat çekerek, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm yardımı Avrupa'dan almasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.