AB: "Türkiye'yi takdir ediyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, Türkiye liderliğinde bugün imzalanan Ukrayna tahıl anlaşması hakkında, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" denildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in ofisinden yayınlanan resmi açıklamada, "Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından bugün İstanbul'da imzalanan ve Ukrayna'nın tahıl ihracatı için Karadeniz'in önündeki engelleri kaldırma anlaşmalarını memnuniyetle karşılıyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının neden olduğu küresel gıda güvensizliğinin üstesinden gelme çabalarında ileriye dönük kritik bir adımdır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız askeri saldırganlığı, küresel çapta yıkıcı bir etki oluşturuyor. Rusya, Ukrayna'nın tarım ve ulaşım altyapısını ve ekipmanını kasten yok ediyor, yakıt kıtlığına neden oluyor ve Ukrayna limanlarına engel olarak ve Ukrayna tahılını yağmalayarak dünya çapında gıda tedarik zinciri sorunlarına neden oluyor. Rusya aslında dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Mevcut anlaşma, bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için bir fırsat sunuyor" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye'yi takdir ediyoruz"

AB tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin çabaları takdir edilerek, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Açıklamanın sonunda ise AB'nin sürece destek olduğu mesajı verilerek, "BM şartı uyarınca, AB, Rus liderliği tarafından kasıtlı olarak başlatılan bu savaşın sonuçlarının ele alınmasında BM Genel Sekreteri ile birlikte çalışmaya ve onu desteklemeye devam edecektir" denildi. - BRÜKSEL