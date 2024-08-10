ABD askerlerine Suriye'de saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

ABD askerlerine Suriye'de saldırı gerçekleştirildi

Reuters haber ajansı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. İlk belirlemelere göre yaralanan olmadı.

10.08.2024 10:08
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İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askerlerinin saldırıya uğradığını, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını aktardı. Reuters haber ajansının adı açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rumeylan'da bulunan ABD askerlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi. ABD'li yetkili, "İlk bilgiler herhangi bir yaralanma olmadığını gösteriyor, ancak değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda bir hasar değerlendirmesi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan pazartesi günü akşam saatlerinde Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Hava Üssüne Katyuşa roketiyle gerçekleştirilen saldırıda 5 ABD askeri yaralanmış, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), saldırının İran destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmişti. ABD ve müttefiklerinin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana en az 173 kez saldırıya uğradığı, 102'sinin Suriye'de, 70'inin Irak'ta ve 1'inin Ürdün'de gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

ABD'nin Suriye'de 900, komşu Irak'ta ise 2 bin 500 askeri bulunuyor. Bu askerlerin, 2014 yılında her iki ülkede de geniş topraklar ele geçiren, ancak daha sonra geri püskürtülen terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemeye çalışan yerel güçlere danışmanlık ve yardım misyonuyla görevlendirildiği belirtiliyor. - HASEKE

Kaynak: İHA

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