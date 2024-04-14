ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e saldırısına karşı müdahil olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yapılacak herhangi bir karşı saldırıya müdahil olmayacağını söylediği bildirildi.
İran gece saatlerinde İsrail'e tüm dünyanın beklediği misilleme saldırısını gerçekleştirdi. Yüzlerce insansız hava aracı ve çok sayıda füzeyle gerçekleştirilen saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Biden geçtiğimiz hafta boyunca bölgeye taşınan savunma sistemleri ve uçaklar sayesinde İsrail'e ateşlenen neredeyse tüm İHA'ların ve füzelerin imha edildiğini söyledi. Biden, kendisinin ve diğer Batılı liderlerin İran'ın saldırısına diplomatik yollarla yanıt vereceğini, askeri bir yanıtın şu anda masada olmadığını belirtti.
Açıklamada ayrıca, "İsrail daha önce benzeri görülmemiş saldırılara karşı savunma ve bu saldırıları bertaraf etme konusunda olağanüstü bir kabiliyet göstererek düşmanlarına İsrail'in güvenliğini etkili bir şekilde tehdit edemeyeceklerine dair açık bir mesaj gönderdi" ifadeleri kullanılırken, İsrail'e düzenlenen saldırının sadece askeri tesislere yönelik olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ABD medyasının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Biden'ın Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yapılacak herhangi bir karşı saldırıya müdahil olmayacağını söylediği bildirildi.
"İsrail'e desteğimiz demir gibi sağlam"
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın İsrail'in güvenliği için verdiği desteğin "demir gibi sağlam" olduğunu söyledi. Harris, "Bu saldırılara karşı savunmada İsrail halkının yanındayız" ifadelerini kullandı.
"ABD, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor"
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Biden yönetiminin diğer üst düzey üyeleri tarafından yapılan açıklamaya benzer olarak ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının "demir gibi sağlam" olduğunu yineledi. Blinken, "Amerika Birleşik Devletleri İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınıyor" açıklamasını yaptı.
"Bu saldırılar bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır"
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran rejiminin İsrail'e yönelik pervasız saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyorum. Bu saldırılar gerilimi tırmandırma ve bölgeyi istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır. İran bir kez daha kendi arka bahçesinde kaos tohumları ekmeye niyetli olduğunu göstermiştir" dedi.
Birleşik Krallık'ın İsrail, Ürdün ve Irak da dahil olmak üzere tüm bölgesel ortaklarının güvenliğini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Sunak, "Müttefiklerimizle birlikte durumu istikrara kavuşturmak ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için acilen çalışıyoruz. Kimse daha fazla kan dökülmesini istemiyor" ifadelerini kullandı.
" Fransa, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelemektedir"
Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne yaptığı açıklamada, "İran böyle eşi benzeri görülmemiş bir eyleme karar vererek istikrarı bozucu eylemlerinde yeni bir adım atmakta ve askeri bir tırmanma riskini göze almaktadır. Fransa, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha yinelemekte ve dayanışmasını pekiştirmektedir" ifadelerini kullandı.
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