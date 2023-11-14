 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de diplomatlar, Biden'ı İsrail'in Gazze saldırılarına dair yanlış bilgi yaymakla suçladı - Son Dakika

ABD'de diplomatlar, Biden'ı İsrail'in Gazze saldırılarına dair yanlış bilgi yaymakla suçladı

14.11.2023 10:33  - Güncelleme: 10:37

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID'de çalışan 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı 'yanlış bilgi yaymakla' suçladı. Diplomatlar, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlediğini belirterek, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiyesinde bulundu.

ABD'de Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) 100 diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair Başkan Joe Biden'ı "yanlış bilgi yaymakla" suçladı.

"İSRAİL GAZZE'DE SAVAŞ SUÇLARI İŞLİYOR"

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesine göre, Dışişleri Bakanlığı ve USAID'da çalışan 100 diplomatın imzaladığı bildiride, İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlediği belirtildi. Bildiride, Biden'ın 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Hamas'ın İsrail'e saldırılarına dair yanlış bilgiler paylaştığı" vurgulandı.

"FİLİSTİNLİLER HERHANGİ BİR SUÇLAMA OLMADAN TUTULUYOR"

Dışişleri Bakanlığının politika dairesine sunulan bildiride, ABD'ye, İsrail ve Hamas'ın elindeki esirlerin salıverilmesi için çalışma yapılması çağrısında bulunulurken, İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinlinin haklarında herhangi bir suçlama olmadan tutulduğuna dikkat çekildi. Bildiride, Biden'a İsrail'in eylemlerini daha fazla sorgulaması tavsiye edildi.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA BAŞKAN'A TAVSİYELERİNİ SUNACAK"

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın farklı görüşteki kişileri düşüncelerini dile getirmeye teşvik ettiğini belirterek, "Tavsiyeleri dikkate alacak ve en sonunda en iyi karar olduğunu düşündüğü şeyi yapacak ve ne yapmamız gerektiği konusunda Başkan'a tavsiyelerini sunacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'de diplomatlar, Biden'ı İsrail'in Gazze saldırılarına dair yanlış bilgi yaymakla suçladı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 CHP lideri Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun önünde saygıyla eğiliyorum
13:34 Milli ara en çok onlara yarayacak! Fenerbahçe'de Fred ve Djiku geri dönüyor
13:10 Bakan Yerlikaya: Liderliğini Özgür Saral'ın yaptığı Sarallar organize suç örgütü çökertildi
13:08 Bahar ve Nihal Candan, kara para suçlamasıyla gözaltına alındı
12:40 Engin ve Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısıyla ilgili ifade vermek için adliyeye getirildi
12:30 Fatih'te kedileri toplayan kişinin evinden çok sayıda ölü kedi çıktı
12:23 Mercedes'ten Gazze'de katliam yapan İsrail'e 1 milyon euroluk yardım
11:59 Bisikletli kadını takip eden sürücü, seyir halindeyken kendini tatmin etti
11:54 Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de enflasyon yüzde 143'e dayandı
11:54 Boşanacağı konuşulan Feyza Altun içini döktü: Eşikteyiz, umarım çözeriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 14:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de diplomatlar, Biden'ı İsrail'in Gazze saldırılarına dair yanlış bilgi yaymakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement