ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Cumhuriyetçiler arasındaki kriz büyüyor - Son Dakika

ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Cumhuriyetçiler arasındaki kriz büyüyor

Son Güncelleme: 30.09.2023 01:47

ABD'de federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının yasalaşmaması nedeniyle hükümetin kapanma ihtimali artarken, Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakarlar ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki kriz büyüyor. McCarthy'in liderliğini yaptığı geçici bütçe tasarısı, muhafazakar Cumhuriyetçiler tarafından reddedildi ve McCarthy'in görevden alınması için harekete geçilmesi planlanıyor. Bu durum, hükümetin kapanması durumunda Kongre için daha karmaşık bir sürecin başlayabileceğini gösteriyor.

NEW ABD'de, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümet pazar günü itibarıyla "kapanma" ihtimaline hazırlanırken, Temsilciler Meclisindeki bir grup muhafaza kar Cumhuriyetçi ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki kriz büyüyor.

Cumhuriyetçi Parti içinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle ocak ayında yapılan ve 4 gün süren 15 tur oylama sonucunda aşırı sağcılara verdiği bazı tavizlerle ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilen McCarthy, halihazırda yine aynı grupla başa çıkmak zorunda.

Yeni mali yılda federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısının hala yasalaşmaması nedeniyle hükümet, pazar günü itibarıyla "kapanma" ihtimaline hazırlanırken, bütçeye ilişkin harcamaların kesilmesi konusunda taleplerinde ısrarcı olan ve uzlaşıya yanaşmayan aşırı sağcı bir grup Cumhuriyetçi, McCarthy'i zor duruma soktu.

Son olarak bugün Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada muhafazakar Cumhuriyetçi kanat, kendi liderleri McCarthy'nin hükümetin "kapanmasını" önlemek amacıyla sunduğu geçici bütçe tasarısını reddetti. Yani Cumhuriyetçiler tarafından sunulan tasarı, çoğunlukta oldukları meclisten geçemedi.

Amerikan basınında tasarının reddedilmesinin McCarthy için "önemli ve utanç verici bir yenilgi" olduğu yorumlarına yer verildi.

Muhafazakarların McCarthy'i görevinden etmek istediği iddiası

Diğer yandan medyaya yansıyan bazı haberlere göre, Temsilciler Meclisindeki aşırı sağcı Cumhuriyetçiler, gelecek hafta McCarthy'nin görevden alınması için harekete geçmeyi planlıyor. Bu da olası bir hükümetin kapanması durumunda Kongre için sürecin daha karmaşık bir hal alacağı anlamına geliyor.

Washington Post gazetesinin bir haberine göre bu grup, McCarthy'i "başarılı bir şekilde devirebilirse" bir sonraki Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Tom Emmer'i aday göstermeyi düşünüyor.

Aşırı sağcı Cumhuriyetçilerin bu konuda ciddi mi olduğu yoksa McCarthy'e bir uyarı mesajı mı verdiği henüz belli olmasa da ocak ayından bugüne parti içinde huzursuzluk giderek artmış durumda.

ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Kongre'de iki parti arasındaki anlaşmazlığın üzerine Cumhuriyetçilerin parti içi hesaplaşmaları ülkeyi bir adım daha belirsizlik ve karmaşaya sürüklüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Cumhuriyetçiler arasındaki kriz büyüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de hükümetin kapanma ihtimali artarken, Cumhuriyetçiler arasındaki kriz büyüyor - Son Dakika
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