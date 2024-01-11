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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel barış sağlanması konuları ele alındı. Blinken, ayrıca Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların önlenmesinin önemini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır\'da Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü
11.01.2024 - 18:25,  Güncelleme: 18:27
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun son durağı Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4 Ocak'ta başlattığı Orta Doğu turunun son durağı Mısır'a geldi. Blinken, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Blinken ve es-Sisi'nin Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları ele aldıkları aktarıldı.

Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine karşı olduğunu yinelediği ifade edilen açıklamada, Blinken'ın ABD'nin İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı ve Filistin devletinin kurulmasını da içeren bir bölgesel barış sağlanması konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakan, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik Husi saldırılarının caydırılmasının ve çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesinin önemini vurguladı" denildi.

Blinken, Türkiye ile başladığı Orta Doğu turu kapsamında bugüne kadar Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Bahreyn'i ziyaret etti. - KAHİRE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'da Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü - Son Dakika
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