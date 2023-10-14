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ABD, İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini istedi - Son Dakika

ABD, İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini istedi

Son Güncelleme: 14.10.2023 11:30

İsrail basınına göre ABD yönetimi, Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını ertelemesini istedi. Washington, bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturuluncaya kadar harekatın ertelenmesini talep etti. İsrail'in bu talebe nasıl cevap vereceği henüz bilinmiyor.

İsrail basınına göre ABD yönetimi İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını ertelemesini istedi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Washington'un İsrail'den Gazze'ye düzenlemeyi planladığı kara harekatını bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturuluncaya kadar ertelemesini istediği ifade edildi. Haberde, İsrail'in ABD'den gelen bu talebe ne cevap vereceğinin ise bilinmediği kaydedildi.

İSRAİL, 1,1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ YERİNDEN AYIRMAK İSTİYOR

Birleşmiş Milletler (BM), dün sabah yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon Filistinlinin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini bildirmişti. Birçok ülke ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail'i geri adım atmaya çağırmıştı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 2,3 MİLYON FİLİSTİNLİ YAŞIYOR

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu yaklaşık 360 kilometrekarelik dar bir alana sahip Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon Filistinli yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İsrail'den Gazze'ye kara harekatını ertelemesini istedi - Son Dakika
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