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ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor - Son Dakika

ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor

Son Güncelleme: 07.11.2023 22:02

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini ve bunu İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini belirterek "süresiz işgal" mesajı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık şekilde bildirdiklerini duyurdu.

ABD'DEN NETANYAHU'YA YANIT

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun "Savaşın ardından Gazze'nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri" yönündeki ifadelerine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"DESTEKLEMİYORUZ"

"İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyoruz." diyen Patel, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdiğini aktardı.

"6 EKİM'DEKİ STATÜKOYA DÖNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Patel, diğer taraftan " 6 Ekim'deki statükoya" da dönmenin mümkün olmadığını belirterek, İsrail'in bölgede güvende olması gerektiğini, Gazze'nin "terör saldırıları" için bir üs olmaması gerektiğini savundu.

"HER KONUDA AYNI FİKİRDE DEĞİLİZ"

Gelişmeler sonrası Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Açıklamada Biden ve Netanyahu'nun her konuda aynı noktada olmadığına vurgu yapıldı ve "İsrail ve ABD dostlar ancak her konuda kelimesi kelimesine anlaşmamız gerekmiyor" denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemiyor - Son Dakika
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