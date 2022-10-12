ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme - Son Dakika
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ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme

12.10.2022 19:40

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan iki maddenin, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılması hakkında konuştu. Daha müzakere edilecek çok konunun olduğunu belirten Kalın, "Bizim lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın Astana kentinde gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Kalın, Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan iki maddenin ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmasını değerlendirdi.

"TÜRKİYE ADINA OLUMLU BİR ADIM"

Kalın, "Bizim istediğimiz şekilde kongreye gitmesin önü açılmış oldu. Ama o ara seçimlerden sonra kongreye gider. Ondan sonra müzakereler devam edecek. Bu bizim için iyi bir şey. F-16 anlaşması yaparsak bizim istediğimiz şartlarda yapmış olacağız. Ama daha müzakere edilecek epey konu var. Bizim lehimize olan bir şey. Bunu Türkiye adına olumlu bir adım olarak görüyoruz" dedi.

YUNAN HAVA SAHASINI İHLAL ETMEME ŞARTI BULUNUYORDU

Temsilciler Meclisi'nde NDAA'ya Türkiye'ye yönelik F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirilmişti. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

PKK/YPG'YE KARŞI KULLANILMAMASI ŞARTI DA EKLENMİŞTİ

Öte yandan, Maryland Senatörü van Hollen ise bu koşullara, uçakların YPG/ PKK terör örgütüne karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti.

DİPLOMATİK ÇABALAR ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisine eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme - Son Dakika
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