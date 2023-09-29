ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Yardım Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Yardım Tasarısını Kabul Etti

Son Güncelleme: 29.09.2023 09:23

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı bütçesinden ayrılarak yeni bir tasarı haline getirilen ve Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni yardım yapılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Tasarı, 117 'hayır' oyuna karşı 311 'evet' oyuyla onaylandı. Ayrıca, Pentagon'un 826 milyar dolarlık bütçesi ve Dışişleri Bakanlığının bütçesi de onaylandı. Ancak bu onayın, ülkede potansiyel bir kapanmayı engellemeyeceği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni yardım yapılmasına yönelik tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden ayrılarak yeni bir tasarı haline getirilen ve Ukrayna'ya 300 milyon dolar yeni yardım yapılmasını öngören tasarıyı oyladı.

Geç saatlerde yapılan oylamada tasarı, 117 "hayır" oyuna karşı 311 "evet" oyuyla onaylandı.

Ukrayna'ya yapılacak yardımların 2024 Pentagon bütçesine dahil edilmesi, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında gerilime yol açmıştı.

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığının bütçeleri de onaylandı

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardımların paketten çıkarılmasının ardından Pentagon'un 826 milyar dolarlık bütçesini de onayladı.

Ancak bu onayın, ülkede potansiyel bir kapanmayı engellemeyeceği kaydedildi.

Meclis, ayrıca Dışişleri Bakanlığının bütçesine de onay verdi.

ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

"Federal hükümetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Yardım Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Yardım Tasarısını Kabul Etti - Son Dakika
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