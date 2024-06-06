ABD ve 16 Ülke, İsrail ve Hamas'a Ateşkes İçin Taviz Verin Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

ABD ve 16 Ülke, İsrail ve Hamas'a Ateşkes İçin Taviz Verin Çağrısı Yaptı

ABD dahil 17 ülke, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının kabul edilmesi için İsrail ve Hamas'a 'taviz verin' çağrısında bulundu. ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderleri, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanabilmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

06.06.2024 17:29
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ABD dahil 17 ülke, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının kabul edilmesi için İsrail ve Hamas'a "taviz verin" çağrısında bulundu.

ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve İngiltere liderleri, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanabilmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yayımlanan açıklamada, "Kendi vatandaşlarımızın da aralarında bulunduğu Gazze'deki rehinelerin durumundan derin endişe duyan ülkelerin liderleri olarak şu anda masada olan ve Başkan Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı rehinelerin serbest bırakılmasını içeren ateşkes anlaşmasını tamamen destekliyoruz. Kaybedecek vakit yok. Hamas'ı, İsrail'in ilerlemeye hazır olduğu bu anlaşmayı kabul etmeye ve vatandaşlarımızı serbest bırakma sürecini başlatmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu teklifin Gazze'de ateşkesin ve Gazze'nin yeniden inşasının yanı sıra İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik garantileri, kalıcı, uzun vadeli bir barış ile iki devletli çözüm fırsatlarına yol açacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bu kritik anda İsrailli liderlerin yanı sıra Hamas'ı da söz konusu anlaşmayı sonuçlandırmak, rehinelerimizin ailelerine ve bu korkunç çatışmanın her iki tarafındakilere rahatlama sağlamak için gereken her türlü tavizi vermeye çağırıyoruz" denildi.

Biden 3 aşamalı ateşkes teklifi açıklamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yeni bir ateşkes teklifi duyurmuş, teklifin "kalıcı bir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması için bir yol haritası" olduğunu söylemişti. Biden, 3 aşamadan oluşan teklifin ilk aşamasının 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünü serbest bırakmasını öngördüğünü ifade etmişti. Planın 2. aşamasında İsrailli askerler de dahil yaşayan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekileceğini kaydeden Biden, son aşamada ise Gazze için geniş kapsamlı yeniden inşa planı başlatılacağını belirtmişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedeflere" ulaşıncaya kadar savaşa devam edeceklerini duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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