Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi - Son Dakika
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Politika

Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır" dedi.

09.04.2024 12:31  Güncelleme: 13:48
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değinen Bahçeli, geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için de çok sert ifadeler kullandı.

"MAZBATA VERİLMESİ BAŞTAN AYAĞA SKANDALDIR"

Bahçeli mesajında "Van'da hukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır. Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Çünkü Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır. Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir. Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır. Üstelik devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir" ifadelerine yer verdi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, Salı günü mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmişti. Aynı gün DEM Parti karara karşı çıkmak için protesto çağrısı yapmış, Parti İl Binası önündeki eylemde polis, Abdullah Zeydan ve beraberindeki DEM Partililere biber gazıyla müdahale etmişti. Valilik ise 15 gün süreyle tüm eylem ve toplantılara yasak getirmişti.

YSK MAZBATAYI İADE ETTİ

Gergin bekleyiş devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin adayına verilen mazbatayı DEM Parti Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'a iade etti.

2016 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Zeydan, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari Milletvekili seçildi. 4 Kasım 2016'da tutuklanarak "örgüte yardımdan" 5 yıl, "örgüt propagandası yapmaktan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Zeydan, 6 Ocak 2022'de verilen kararla tahliye edildi. Yasaklı haklarının mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Zeydan'ın 2024 yerel seçimleri için yaptığı belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti.

ADAY OLDU, FARKLA KAZANDI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere resmi olmayan sonuçlara göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yüzde 55,48 oyla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazanmıştı. AK Parti adayı Abdulahat Arvas oyların yüzde 27,15'ini, Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Sadıksoy da yüzde 5,37'sini almıştı.

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Son Dakika Politika Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (27)

  • Eski Tüfek.: Gündem oluşturma çabası ,.....halk iradesi herşeyin üstündedir... 194 82 Yanıtla Şbn Şbn: Sen Yunanmısın Miçotakis açık söyle madem halk iradesi var Halk iradesi Hainlere aman vermez 73 134 Murat Çevre: Yerim senin iradeni.. bu adam kurg halina değil pkk ya hizmet eden bir hain 33 31 serkan cindemir: Yuuhh sana inş Dem oy vermıs indir eyer chp se yazıklar olsun utanmasan daga cıkanlarda Bızım vatandasımız dıycen halk iradesi mı diyorsun onada alkış tutanla cıkan arasında ne fark var ne kadar bozulmuş resmen AKP sızın rota ayarınıxı bozmus ki ıcınızdekı fıtneler dısa vurmus yuhh 14 25
  • Tas Ruhi: Seninde parti başında olman baştan sona kadar yanlış çoktan emekli olman gerekliydi.evde bile yürüyemez hale gelmissin.partiyi nasıl yürütebilirsinki? 196 47 Yanıtla
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