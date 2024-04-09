Abdullah Zeydan\'a mazbata verilmesi Bahçeli\'yi küplere bindirdi

Politika

Milletin parasını çarçur edenlere net net mesaj: Kimse ek ödenek için bana gelmesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değinen Bahçeli, geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için de çok sert ifadeler kullandı.

"MAZBATA VERİLMESİ BAŞTAN AYAĞA SKANDALDIR"

Bahçeli mesajında "Van'da hukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır. Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Çünkü Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır. Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir. Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır. Üstelik devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir" ifadelerine yer verdi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, Salı günü mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmişti. Aynı gün DEM Parti karara karşı çıkmak için protesto çağrısı yapmış, Parti İl Binası önündeki eylemde polis, Abdullah Zeydan ve beraberindeki DEM Partililere biber gazıyla müdahale etmişti. Valilik ise 15 gün süreyle tüm eylem ve toplantılara yasak getirmişti.

YSK MAZBATAYI İADE ETTİ

Gergin bekleyiş devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin adayına verilen mazbatayı DEM Parti Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'a iade etti.

2016 YILINDA TUTUKLANMIŞTI

Zeydan, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari Milletvekili seçildi. 4 Kasım 2016'da tutuklanarak "örgüte yardımdan" 5 yıl, "örgüt propagandası yapmaktan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Zeydan, 6 Ocak 2022'de verilen kararla tahliye edildi. Yasaklı haklarının mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Zeydan'ın 2024 yerel seçimleri için yaptığı belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti.

ADAY OLDU, FARKLA KAZANDI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere resmi olmayan sonuçlara göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yüzde 55,48 oyla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazanmıştı. AK Parti adayı Abdulahat Arvas oyların yüzde 27,15'ini, Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Sadıksoy da yüzde 5,37'sini almıştı.