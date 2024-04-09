Abdullah Zeydan\'a mazbata verilmesi Bahçeli\'yi küplere bindirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Van'daki mazbata krizi sonrası yaşanan olaylara değinen Bahçeli, geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan için de çok sert ifadeler kullandı.
Bahçeli mesajında "Van'da hukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır. Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır. Çünkü Türk milletinin muazzez iradesi her türlü bölücüye, bölünmeye, teröre ve teröriste sonuna kadar karşıdır ve karşı duracaktır. Sokakların hak arama yeri olmadığı, şiddet ve zor kullanarak olmayan bir hakkın alınamayacağı iyi bilinmelidir. Tam tersi bir süreç devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü sarsacak ve devlette zaaf oluşturacaktır. Üstelik devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri, bilahare devleti kötü gösterme niyetleri bilhassa 31 Mart seçimlerinden sonra hızlanmıştır ki, buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir" ifadelerine yer verdi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, Salı günü mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Abdulahat Arvas'a verilmişti. Aynı gün DEM Parti karara karşı çıkmak için protesto çağrısı yapmış, Parti İl Binası önündeki eylemde polis, Abdullah Zeydan ve beraberindeki DEM Partililere biber gazıyla müdahale etmişti. Valilik ise 15 gün süreyle tüm eylem ve toplantılara yasak getirmişti.
Gergin bekleyiş devam ederken Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin adayına verilen mazbatayı DEM Parti Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'a iade etti.
Zeydan, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari Milletvekili seçildi. 4 Kasım 2016'da tutuklanarak "örgüte yardımdan" 5 yıl, "örgüt propagandası yapmaktan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Zeydan, 6 Ocak 2022'de verilen kararla tahliye edildi. Yasaklı haklarının mahkeme tarafından iade edilmesinin ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Zeydan'ın 2024 yerel seçimleri için yaptığı belediye başkan adaylığı başvurusunu kabul etmişti.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere resmi olmayan sonuçlara göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yüzde 55,48 oyla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazanmıştı. AK Parti adayı Abdulahat Arvas oyların yüzde 27,15'ini, Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Sadıksoy da yüzde 5,37'sini almıştı.
Son Dakika › Politika › Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi - Son Dakika
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.
Osmangazi Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi.
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde T.C. ibaresinin bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Altınok, belediyenin tesislerinde ve tabelalarda T.C. Keçiören Belediyesi ibaresinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Keçiören'i Türk dünyası ve Türk Tarihi'nin merkezi haline getirdiklerini vurguladı. Altınok ayrıca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Dervişoğlu, partinin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte tüm arkadaşların bu sorumlulukla hareket edeceğine inandığını söyledi. Ayrıca adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarede bulunduğunu ve diğer önemli siyasi figürlerle de görüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu, fazla adayla kongreye gidilmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağını ve hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceği bir durum olmayacağını belirtti.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla merhum belediye başkanlarının ve aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti ve dualar okudu.
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