Abdullah Zeydan'ın Duruşması 11 Şubat'a Ertelenmişti - Son Dakika
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Politika

Abdullah Zeydan'ın Duruşması 11 Şubat'a Ertelenmişti

Abdullah Zeydan\'ın Duruşması 11 Şubat\'a Ertelenmişti

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı ve davası 11 Şubat'a ertelendi. Savcı, Zeydan'ın terör örgütüne yardım suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

30.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:49
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, yeniden yargılandığı dava 11 Şubat'a ertelendi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Zeydan ve avukatı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, mazereti kabul ederek, Zeydan'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018'deki duruşmada eski HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 5 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesince karar bozulmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından 6 Ocak 2022'de tekrar görülen davada Abdullah Zeydan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetmiş, daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesince karar bozulmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Abdullah Zeydan'ın Duruşması 11 Şubat'a Ertelenmişti - Son Dakika

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