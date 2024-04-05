Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Politika

Yüksek Seçim Kurulu, Van'da seçimi büyük farkla kazanmasına karşın İlçe Seçim kurulu tarafından mazbatası verilmeyen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmesine hükmetti. YSK'nın bu kararı sonrası Zeydan, bugün mazbatasına kavuştu. Çıkışta bir açıklama yapan Zeydan, "Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var" dedi.

Zeydan, mazbatanın alınacağı Adliye binasına DEM Parti milletvekilleri ve partililerle birlikte geldi. Zeydan, Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere'den mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra basın açıklaması yapan Zeydan, "Bu seçimlerin toplumsal barışa, hukukun üstünlüğüne hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diledik. Kısa bir süreliğine olsa da hukukun ve adaletin askıya alındığı bir süreçten sonra hukuktan, adaletten yana tavır alan, başta iradesini ve onurunu sahiplenen Van halkımız başta olmak üzere bu süreçte hukuktan, adaletten yana tavır alan 85 milyon yurttaşlarımıza, bütün siyasi parti liderlerine ve temsilcilerine, demokratik kitle örgütlerine, basın emekçilerine, duyarlılık gösteren tüm kesimlere şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN TOPLUMSAL BARIŞA İHTİYACI VAR"

YSK'nın aldığı hukuktan ve adaletten yana kararın, ülkede hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve toplumsal barışın umutlarını ve birlikte özgürce yaşam iradesini daha da güçlendirdiğini belirten Zeydan, "Barış Anneleri aramızda. Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var. Birlikte onurlu yaşamı tesis etme yönünde sorumluluklarımız var. Artık toplumsal barışı inşa etme, güzel kentimize, halkımıza layık hizmetler üretme zamanıdır." diye konuştu.

"TÜM KESİMLERE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal da "Bu topraklarda eşitlik, adalet e kolektif vicdanı yeniden bu toplumda tesis edebilmenin mücadelesini uzun yıllardır yürütüyoruz. Yerel yönetimlerde de uzun bir dönemdir yine aynı fikriyatla mücadelemiz devam ediyor. Özellikle 2024 seçimlerine hazırlanırken burada ön seçimden bu yana adaylarının etrafında kenetlenen gençlere, kadınlara, halklara, annelere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere ve kentimizin dinamiklerine buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Olası bir yönelim karşısında demokratik hakkını ortaya koyarak direnişimizi büyüten, mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlayan tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Van'da büyük bir başarıya imza atan DEM Parti, bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesini alarak 14'te 14 yapmıştı. Yüzde 55 oy alarak DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatası verilmemişti.

4 Kasım 2016'da tutuklanan ve o dönem Hakkari milletvekili olan Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022'de serbest bırakılmış, memnu hakkı verildiği için 31 Mart'ta aday olması önünde engel kalmamıştı. Fakat seçimden önce Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu'nun kararıyla mazbatasını alamamıştı. Kurul, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine karar vermişti. Yapılan itiraz üzerine YSK, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.