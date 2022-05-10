Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak

10.05.2022 15:28

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlarla ilgili cezaları da artıracaklarını ifade etti. Bugün ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ düzenlemenin detaylarını paylaşarak, stokçulara verilecek cezalar tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Özellikle ekonomi gündemi ve Suriyeli sığınmacılar konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuluk yapanlarla ilgili cezaları da artıracaklarını ifade etti. Erdoğan, "Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları yeniden düzenliyoruz" dedi.

DETAYLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün, stokçulara yönelik düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı.

"GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ NOTERLİKLERDE YAPILACAK"

Bozdağ ayrıca, atacakları yeni bir adımla da gayrimenkul alım ve satım işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

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"HAKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKECEK"

Bozdağ konuşmasının devamında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay'ın 154. kuruluş yıldönümünde yaptığı hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin sistemimize kazandırılacağını ifade etti. Hakim ve savcıların mesleğe kabulden önce ciddi bir hazırlık eğitimi var. Yaptığımız incelemeler, hakimlerimiz ve savcılarımızla yaptığımız görüşmeler bu eğitim sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.

"DOĞRUDAN HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPACAKLAR"

Yeni dönemde sınav kazanan hakim ve savcı yardımcıları adalet akademisinde aldıkları temel eğitimden sonra hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı olarak atamaları yapacaktır. 3 yıl süreli eğitimden geçecektir. Doğrudan hakimin ve savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak ve bunlar bir tane kendilerine hakim ve savcı yardımcısı atanarak süreci yönetecek. İhtiyaç olması halinde iki tane verilebilecek.

"SON DERECE ÖNEMLİ BİR REFORM"

Bizim hedefimiz her hakimin yanına bir hakim yardımcısı her savcının yanına savcı yardımcısı vererek usta çırak ilişkisi içerisinde hakim yardımcılarımızın meslek öncesi aynı şekilde savcı yardımcılarımızın meslek öncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hukuk mahkemelerinde 9 ay, ceza mahkemelerinde aynı şekilde istinafta, Yargıtay'da eğitimler alınacak ve belli bir usta çırak ilişkisi içerisinde arazide yapılarak sağlanacak. Rehber eğitici hakim ve savcı eşliğinde bizzat yaşayarak görecekler mesleğe başladıklarında o süreçte edindikleri tecrübelerle daha iyi hakim ve savcı olarak mesleklerini başarma konusunda daha yetkin hale geleceklerdir. Bu çok büyük bir hukuk reformudur. Hakim ve savcılarımızın liyakatinin artırılması, meslek öncesinde pratik bir eğitimden geçirilerek mesleğe hazırlanması konusunda atılmış son derece önemli bir reform olduğunu düşünüyoruz."

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Stokculuk ve fiyatları etkileme suçlarının cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değiştiriyoruz. Adalet Bakanı Bozdağ Danıştay'ın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı Adalet Bakanı Bozdağ Danıştay'ın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak - Son Dakika


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