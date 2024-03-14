Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da Adalet Sarayı Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da Adalet Sarayı Temel Atma Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun\'da Adalet Sarayı Temel Atma Törenine Katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da eski E Tipi Kapalı Cezaevi'nin yıkılıp yerine yapılacak adalet sarayı için düzenlenen törene katıldı.

14.03.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da eski E Tipi Kapalı Cezaevi'nin yıkılıp yerine yapılacak adalet sarayı için düzenlenen törene katıldı. Bakan Tunç, "2002 yılında 9 bin civarında hakim-savcımız varken, bugün bu sayı 24 bine ulaştı" dedi.

Giresun ziyareti kapsamında Giresun Valiliği, Giresun Adliye Sarayı, Giresun Belediyesi ile AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ardından Teyyaredüzü Mahallesi'nde eski E Tipi Cezaevi'nin bulunduğu alana yapılacak olan Giresun Adalet Sarayı'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda almış olduğu mesafeye dikkat çekerek, "Adaletin tecellisi hukuk devletinde mümkündür. Hukuk devleti olabilmek için de tarafsız ve bağımsız yargı şarttır. Tabii tarafsız ve bağımsız yargının da adaleti tecelli edebilmesi için önemli unsurlara ihtiyacı vardır. Tabii bunlardan en başı insan kaynağı hakim, savcı ve avukat, etkin çalışan kaliteli meslek mensuplarımız ve yine o meslek mensuplarının çalışacağı fiziki mekanlar ve bu fiziki mekanların donanımı, teknolojik imkanlar ve tabii burada uygulanacak olan mevzuatın ihtiyaca cevap veren mevzuat kanunları olması. Bu noktada tabii üç noktayı ele aldığımız zaman özellikle fiziki mekanlar bakımından Türkiye'nin 22 yılda nereden nereye geldiği hepimizin malumu" ifadelerini kullandı.

Yeni adalet sarayında 34 hakim ve 39 savcı görev yapabilecek

Açıklamasında yeni yapılacak adalet sarayıyla ilgili detaylara da yer veren Tunç, "Bugün Giresun'da 35 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve teknolojinin tüm imkanlarının içerisinde bulunacağı ve içerisinde özellikle 34 hakim ve 39 savcının görev yapabileceği, icra müdürlükleriyle, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri ile denetimli serbestlik birimleriyle, 33 adet duruşma salonuyla bodrum, zemin kat üzerine 4 kat ve yemekhane katıyla beraber ve muhteşem bir mimarisi var. Özellikle özenerek yapılmış bir mimari ve geçmiş dönem milletvekillerimizin, yeni dönem milletvekillerimizin, başsavcılığımızın, komisyon başkanlığımızın, bakanlığımızın, özellikle Giresun adalet teşkilatımıza yakışır bir mimaride olması ve Giresun'u en güzel şekilde temsil etmesi açısından önemli bir eseri bugün yargımızın hizmetine sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Adalet sarayı sayımızı yüzde 99 artırdık"

AK Parti iktidarı öncesi Türkiye genelinde 78 olan müstakil adalet sarayı sayısının 366'ya çıkarıldığının altını çizen Tunç, "Türkiye genelinde 2002'de 78 tane müstakil adalet sarayı vardı. Bugün baktığımız zaman 366 adet müstakil adalet sarayı var. Tabii bu adalet saraylarımızda mahkeme sayılarımızda da yüzde 99'luk bir artış sağlandı. İdari yargıda da yine yüzde 51'lik artış sağladık. Bölge adliye mahkemelerini kurarak ülkemizde 3 dereceli bir sistemi yürürlüğe koyduk. İstinaf mahkemelerimiz de yürürlüğe girmiş oldu. Tabii yargı teşkilatımızın fiziki mekanları dendiğinde sadece mahkemelerimiz değil, adli tıp teşkilatımız, sadece 25 ilde adli tıp teşkilatımız varken bugün 81 vilayetimizde adli tıp hizmetleri, bilirkişilik hizmetleri vermeye devam ediyor. Yine ceza infaz sistemimiz de özellikle adaletin tecellisi dediğimiz zaman bu soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında meydana geliyor. Yani suçun unsurlarının araştırılması, suçlunun ortaya çıkarılması, yargılama aşaması ve sonrasındaki infaz aşaması. Hepsi de ceza adaletinin sistemi içerisinde olan hususlar. Dolayısıyla ceza infaz sistemi, ceza infaz koşulları, bunlarda da önemli ilerlemeler sağlandı" dedi.

"Gelecek vaat eden yargı mensuplarımız mevcut"

2002 yılından bugüne hakim ve savcı sayılarında artış olduğunu açıklayan Bakan Tunç, "2002 yılında 9 bin civarında hakim-savcımız varken, bugün bu sayı 24 bine ulaştı. Sayımızı giderek artırıyoruz. Genç bir kadromuz var. Yüzde 70'i 10 yılın altında kıdeme sahip, yüzde 45'i de 5 yılın altında kıdeme sahip. Gelece vadeden bir yargı teşkilatımız söz konusu. Bu teşkilatımızı daha da güçlendirmenin yollarını aramaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Önemli mevzuat değişiklikleri yaptık bu konuda. Yargı reformu strateji belgelerinde düzenlediğimiz özellikle kürsüdeki kardeşlerimizi daha donanımlı hale getirecek uygulamaları başlattık. Hukuk mesleklerine giriş sınavı bunlardan bir tanesi. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin artırılması noktasındaki çalışmalarımız, kontenjanlarla ilgili, YÖK ile ilgili devam eden görüşmelerimiz, hem hukuk eğitiminin kalitesi hukuktan mezun olan kardeşlerimizin bir ön elemeye tabi tutularak hukuk mesleklerine giriş sınavını kazananların avukatlık stajına başlayabilmesi ve hakimlik ve savcılık sınavına girebilmesi noktasındaki sınavı da 2024 yılından itibaren uygulamaya koyuyoruz. Yürürlüğe giriş tarihi 2024. İnşallah eylül, ekim gibi bu ilk sınavı gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Giresun'un birçok ilçesine adalet sarayı kazandırıldı

Giresun'un birçok ilçesine adalet sarayı kazandırdıklarını belirten Tunç, "Bugün burada temelini attığımız adalet sarayımız, 700 gün gibi bir sürede inşallah inşaatı tamamlanacak. Görele adalet binası kazandırmıştık. Tirebolu ilçemize kazandırmıştık. Espiye ilçemizde kazandırmıştık. Bulancak ilçemizde kazandırmıştık. 2018 yılında Espiye'ye 79 bin 595 metrekare kapalı alana sahip bir cezaevi kazandırmıştık. Şimdi Şebinkarahisar'da ihalesini 22 Nisan'da gerçekleştiriyoruz. Oranın da önemli bir ihtiyacını inşallah karşılamış olacağız. Dereli'de sel afetinden sonra hükümet binamızın içerisinde inşa edilen adalet binamıza ayrılan yer var. Onun da inşaatı bitmek üzere" diye konuştu.

Yeni yapılacak adalet sarayının yanı sıra burada görev yapacak hakim ve savcılar için konut yapımı müjdesi de veren Tunç, "Giresun'a boş gelmedik. Sadece bir temel atma olmasın dedik. Mübarek Ramazan'da Giresunlu hemşehrilerimize 116 milyon lira değerinde 36 tane hakim savcı konutumuzu Giresun'umuza kazandırdık" şeklinde konuştu.

Programın ardından yıkımına başlanacak eski cezaevinin duvarına sembolik balyoz vurma işlemi gerçekleştiren Bakan Tunç, karayolu ile Giresun'dan Rize'ye hareket etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Giresun'da Adalet Sarayı Temel Atma Törenine Katıldı - Son Dakika

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