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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargıtay-AYM gerilimine ilişkin yeni açıklama: Başvurular birikti, reforma ihtiyaç var - Son Dakika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargıtay-AYM gerilimine ilişkin yeni açıklama: Başvurular birikti, reforma ihtiyaç var

13.11.2023 10:22  - Güncelleme: 10:37

Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var. Sorunlar TBMM'nin çözebileceği hususlardır ve çözüm bulunur. AYM'de yeni bir reforma ihtiyaç var, başvurular birikti" diye konuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve AYM'nin Can Atalay kararını tanımaması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama daha geldi. İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı bulunduğunu belirten Tunç, "Sorunlar TBMM'nin çözebileceği hususlardır ve çözüm bulunur. AYM'de yeni reforma ihtiyaç var, başvurular birikti" dedi.

ADALET BAKANI'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"KONU HUKUK ZEMİNİNDE TARTIŞILIR VE NET ÇÖZÜM BULUNUR"

Tunç şu ifadeleri kullandı; "Devletin güvenliğine ilişkin suçlar tek tek yazılmıştır. Ve bu kapsamda dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. Dokunulmazlık kapsamı dışındadır diyor. 14. maddede belirtilen terör suçları kapsam dışında mıdır değil midir. Yargıtay dışındadır diyor. AYM farklı uygulaması nedeniyle yorum yoluyla tartışılır hale geldi. İki farklı görüş var.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: YAKIŞIKSIZ İFADELER

CHP'nin yeni seçilen genel başkanı ile komisyonlarda çalıştık. Askerliğimizi de beraber yaptık. Yakışıksız ifadeleri var. Bunlar sorumsuzca yapılan ifadeler. Yorumlarına katılmıyoruz. Darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi çok iyi biliyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasına kimin kontrollü darbe dediğini iyi bilir. İki yüksek mahkeme arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik hususlar TBMM yetkisindeki hususlar. Bunlar konuşularak çözülecek hususlar. Tartışılır ve net çözüm bulunur.

Adalet Bakanı Tunç: AYM'de yeni reforma ihtiyaç var, başvurular birikti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

"15 ÜYE İLE 130 BİN DOSYANIN SONUÇLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?"

Anayasamız 82 Anayasası. AYM, hem 61 hem 82 anayasasında yerini koruyan anayasamız var. Vatandaşlarımız Avrupa mahkemelerine gitmeden kendi mahkemelerine başvurması için reform sayılacak uygulamayı başlattık. 130 bin dosya var. Buna bakacak üye sayısı 15. Zamanında ve sağlıklı sonuçlandırması mümkün mü? Burada bir reform ihtiyacı yok mu?

"AYM'DE BİR REFORM İHTİYACI VAR"

'Bir düzenleme yapılmasın' dersek bu sorun büyüyerek devam eder. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Burada sorumlu davranmamız lazım. Muhalefet partilerinin ortadaki sorunu giderecek çalışma yapacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu herkes ifade ediyor. CHP genel başkanının cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamaların konumuz ile alakası yok. Belirsizlikleri ortadan giderecek olan da TBMM'dir. AYM'de bir reform ihtiyacı var, başvurular birikti."

NE OLMUŞTU?

AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Daha önceden Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımayarak AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ERDOĞAN DA YENİ ANAYASAYI İŞARET ETMİŞTİ

Konuyla ilgili yorumu merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada AYM-Yargıtay arasında yaşanan krizi yeni anayasa ile çözebileceklerini ifade ederek, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" demişti.

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargıtay-AYM gerilimine ilişkin yeni açıklama: Başvurular birikti, reforma ihtiyaç var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargıtay-AYM gerilimine ilişkin yeni açıklama: Başvurular birikti, reforma ihtiyaç var - Son Dakika
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