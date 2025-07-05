Adalet Bakanı Tunç: CHP'li belediyelere soruşturmalar yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: CHP'li belediyelere soruşturmalar yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Tunç: CHP\'li belediyelere soruşturmalar yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir
05.07.2025 16:49
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmalara ilişkin konuştu. Bakan Tunç, "Başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir. Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan, yurt dışındaki oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise aranıyor. Ayrıca tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine 3 hafta önce seçilen Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmalara ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SORUŞTURMALAR YASAL SINIRLAR İÇİNDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Soruşturmaların hukukun gerekleri doğrultusunda tamamen yasal sınırlar içinde sürdürüldüğünü belirten Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı: "Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca; "Bir suç işlendiği izlenimini veren bir durum ortaya çıktığında, Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermek üzere derhal soruşturmaya başlamakla yükümlüdür."

Kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargının buna kayıtsız kalması düşünülemez. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ortaya konulan deliller ve iddialar karşısında, şüpheli konumdaki şahısların savunma hakları güvence altındadır.

"KİMSE HUKUK VE KANUNLAR KARŞISINDA LAYÜSEL DEĞİLDİR"

Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir. Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir. Soruşturma safhasında yürütülen adli işlemleri "siyasi", "taraflı" ya da "kasıtlı" göstermek; doğrudan yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumsuz ithamlardır.

Dosyaların içeriğini bilmeden yapılan "ortada suç yoktur" ya da "kesin suç işlenmiştir" şeklindeki peşin hükümler, soruşturmayı etkilemeye yönelik beyanlar niteliğindedir.

Özellikle bazı çevrelerce yargı mensuplarını hedef alan kara propagandalar; adli süreçlere ve hukuk güvenliğine zarar vermektedir.

"SORUŞTUMALARI CUMURBAŞKANIMIZLA İLİŞKİLENDİRENLER DOĞRUDAN HUKUKA SALDIRMAKTADIR"

Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır.

Soruşturmayı yürüten bağımsız adli makamlara yönelik hakaret ve tehdit içeren açıklamalar; açıkça yargıya baskı kurma, adaletin tecellisini engelleme ve kamuoyunu yanıltma teşebbüsüdür.

Bu tür saldırgan ve sorumsuz söylemler, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine koyarak hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz.

Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken; yargının vereceği kararı beklemek, hukuki sürece saygı göstermek ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan kaçınmaktır."

Yılmaz Tunç, Politika, Adıyaman, Manavgat, Antalya, Gündem, Adana, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: CHP'li belediyelere soruşturmalar yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir - Son Dakika

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