Adalet Bakanı Tunç: "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır" - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç: "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır"

Adalet Bakanı Tunç: "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır.

26.07.2024 19:30
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Adalet Bakanı Tunç: "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki göstererek, "Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür' diyecek ve dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın öncülüğünde kurulan Önce Öğrenci Platformu'nun Tercih Destek programında öğrencilerle buluştu. Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen programda Tunç, öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaştı. Hukuk Fakültesi hedefine coğrafya öğretmenliği okurken tekrar sınava girerek ulaştığını anlatan Tunç, gençlerin hedeflerini dinleyip, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

"Adalet haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyabilmektir"

Katılımcılardan adaleti tanımlamalarını isteyen Tunç, cevapları aldıktan sonra adaletin hakkı hak sahibine teslim etmek ve her şeyi yerli yerine koymak olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde her zaman adalet ve hakkaniyetten yana olarak çalıştıklarını aktaran Tunç, Filistin'de yaşananlara da değindi. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Adalet haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyabilmektir. Haksızın sesi çok çıkabilir. Ama haklı belki sessizdir. Haklının sesini duyurabiliyorsak o zaman işte adalet yerine gelmiş olur. Maalesef bugün dünyada adalet var mı? Yok. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de 40 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunun yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ama maalesef dünyanın sesi çıkıyor mu? Uluslararası kuruluşlar etkili mi? 'Dünyanın süper gücüyüm, insan haklarına saygılıyım' diyen, herkese demokrasi dersi veren ABD'nin kongresinde çocuk katili konuşuyor. O konuşurken de utanmadan onu alkışlayanlar var. İşte o alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır. O nedenle biz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyada adaleti savunmaya, 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz. Tüm dünyada adaleti, insan haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hep hakkaniyetin yanında olacağız" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek"

Üniversite hayatına adım atacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Tunç, "Tüm öğrencilerimizin istedikleri üniversiteye yerleşmelerini diliyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sizlerin en güzel ve hayalinizde olan yerleri kazanacağınıza yürekten inanıyorum. Bunun için de dua ediyorum. Üniversiteyi kazandıktan sonra da yine kendinizi geliştirmeye devam edin. Size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek" dedi.

Öğrencilere farklı alanlarda da kitap okumaları ve yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulunan Bakan Tunç, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, program sonrasında onlarla fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: 'Çocuk katilini alkışlayanlar insanlığın yüz karasıdır' - Son Dakika

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