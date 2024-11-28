Adalet Bakanı Tunç’tan Kılıçdaroğlu'na Tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç’tan Kılıçdaroğlu'na Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakim karşısına çıkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil.' dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

28.11.2024 22:40
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakim karşısına çıkmasına ilişkin "Temiz dille siyaset yapmaya davet ettim. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2025 yılı bütçe kesin hesap görüşmeleri yapıldı. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Tunç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakim karşısına çıkmasına ilişkin, "Temiz dille siyaset yapmaya davet ettim. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Muhalefet parti vekillerinin 'Saraylar yapıyorsunuz içinde adalet yok' tepkisine Tunç, "Saraylar yapıyorsunuz içinde adalet yok diyorsunuz. Teknoloji ve içindeki insanlarda önemli. Bugün 25 bine yakın hakim ve savcımız var. Artan iş yüküne oranla bu sayının artması gerekiyor. Biz daha Avrupa Konseyi'nde ortalamayı yakalayamadık. Anayasa Mahkemesi hak ihlalleri kararlarından sadece 101'i icra edilememiş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Esenyurt Belediye Başkanını ziyaret etmesine onay çıkmamasına ilişkin Tunç, "Özgür Özel'in Esenyurt Belediye Başkanının ziyaretleriyle ilgili izin söz konusu oldu. Görüşmenin nasıl olacağı yönetmelikle belli. Adalet Bakanı'nın onay vermesi şartı yok. Ret yanıtı vermedik ama son yaptığı son konuşmasında, 'İzin vermeyen Adalet Bakanı'nın alnını karışlarım' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında 'Bakanın imamı' dedi. Gazetecilere de sözlerini hatırlattım, adam gibi izin istenir dedim. Bakanın izin verme şartı yok" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 57. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmasına ilişkin Bakan Tunç, "Sözün yarısını alıyorsunuz. Gazeteciler sordu, ben de geçmişte olan dosyaları söyledim ve Cumhurbaşkanımıza hakareti nedeniyle talimat ifadesi dedim. Temiz dille siyaset yapmaya davet ettim. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadelerini kabul etmemiz mümkün değil. Ama bir Adalet Bakanı sıfatıyla, 'Mahkemeler bağımsızdır. Suç olup olmadığını mahkeme karar vereceğiz' dedim" diye konuştu.

Bakan Tunç'un yanıtlarına karşı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Bakan olarak hata ettim deyin, sayın Bakan bir kere de hata yaptım deyin" dedi. Bakan Tunç ise, "İBB Başkanı'nın ahmak davasına bakan hakim neden sürüldü diyorsunuz. Yok böyle bir şey" cevabını verdi.

Komisyon Başkanı Muş şunları dedi:

"Bakanlar aynı zamanda siyasi parti üyesi olabiliyor ve Sayın Bakan da parti üyesi. Hukukçu olarak yorumunu yapıyor zaten. Politik yorumunu da yapıyor. Ben hakkaniyetten yanayım."

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, "Yani siyaset yapıyor diyorsunuz. Biz de HSK'nin başındaki siyaset yapamaz diyoruz" diye konuştu.

Önergeler reddedilirken, bütçe onaylanarak komisyon tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç’tan Kılıçdaroğlu'na Tepki - Son Dakika

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