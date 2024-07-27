Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ABD kongresine tepki - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ABD kongresine tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da katıldığı Keşkek Festivali'ndeki ödül töreninde, Filistin'de soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD kongresi üyelerine tepki gösterdi. Tunç, İsrail'in Filistin'deki soykırımına ve Netanyahu'yu alkışlayan kongre üyelerine insanlık vicdanına bir kara leke olarak geçtiklerini belirtti. Ayrıca, Bartın'da yapılan yatırımlar ve sel tehlikesine karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

27.07.2024 01:18
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ABD kongresine tepki

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da katıldığı Keşkek Festivali'ndeki ödül töreninde, Filistin'de soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD kongresi üyelerine tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen Keşkek Festivali'ne katıldı. Festival çerçevesinde yapılan keşkek yarışmasının ödül töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti iktidarlarının 22 yılda demokrasinin standartlarını yükselttiğini kaydederek, "Temel insan hakları noktasında 22 yılda çok önemli mesafeler aldık. Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Yüksek standartlı bir demokrasiye ülkemizi kavuşturduk. Bundan sonra da, hukukumuz üstünlüğü ve adaletten ayrılmadan, temel insan hakları noktasındaki güçlülüğü daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'yi dünyada, sözü geçen, hakkaniyetli ve dengeli dış politikasıyla Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD kongre üyelerine tepki

Bakan Tunç, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma ve soykırımdan sorumlu tutulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD kongresi üyelerine tepki gösterdi.

Bakan Tunç, "Filistin'de Gazze'de maalesef bir katliam, soykırım devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyinin ateşkes kararını uygulamayan bir devletin, ona devlet bile demek çok zor. 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği soykırım ile adeta terör örgütü gibi hareket eden ülkenin başbakanını, soykırım suçlusunu, ABD'nin kongresinde ayakta alkışlayanlar, insanlık vicdanına, dünya tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Biz Türkiye olarak, adaleti, hakkaniyeti, insan haklarını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmaya, barışı savunmaya, ülkemizin milli menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Türkiye'yi terörün her türlüsünden arındırarak, huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu

Sel tehdidi

Konuşmasında okul, tünel, viyadük, köprü, üniversite, alt yapı, üst yapı çalışmaları, spor tesisleri, organize sanayi ve fabrika inşası, hastane yapımı, kamu binaları inşası gibi Bartın'da yapılan yatırımları da hatırlatan Bakan Tunç, şehirdeki sel riskini önlemek için çalışmalar yaptıklarını da kaydetti. Tunç, "Bartın'a 4 tane baraj kazandırdık, Bartın'ı sel tehlikesinden, çok şükür uzaklaştırmaya çalıştık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ABD kongresine tepki - Son Dakika

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