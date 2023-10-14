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Adana'da Zafer Partisinden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika

Adana'da Zafer Partisinden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı

Son Güncelleme: 14.10.2023 14:21

Adana'da Zafer Partisi'nden istifa eden Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa'nın da aralarında bulunduğu 87 kişi, düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı.

Adana'da Zafer Partisi'nden istifa eden Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa'nın da aralarında bulunduğu 87 kişi düzenlenen törenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.

ARALARINDA BİNBOĞA DA VAR

MHP Adana İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve partililer katıldı. Zafer Partisi'nden 2 gün önce istifa eden eski Adana İl Başkanı Ayhan Binboğa ile başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 87 kişiye MHP rozeti takıldı.

Zafer Partisi'nden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı! Aralarında Adana İl Başkanı da var

"BİZ GERÇEKTEN YUVAMIZA GELDİK"

Törende konuşan Ayhan Binboğa, istifaların ve MHP'ye geçişlerin sebeplerini anlattı. Binboğa, "Çocukların, mazlumların, sivil insanların bombalandığı bir savaşta Zafer Partisi'nin bir milletvekili adayı 'Allah İsrail ordusuna güç kuvvet versin' deyince ilk tepkiyi gösteren şahsım ve Adana teşkilatıdır. Bunun üzerine de hiçbir işlem yapılmamıştır. İlkeli duruşumuzla birlikte istifa süreci bu şekilde gelişti. İstifamızı verdik. Biz gerçekten yuvamıza geldik. Kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Zafer Partisi'nden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı! Aralarında Adana İl Başkanı da var

"DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDA OLUN"

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da "Milliyetçilik duygularını içerisinde besleyen, vatanını, milletini, bayrağını seven CHP'li kardeşlerimizi de partimize davet ediyorum. Yanılgı ile partimizden ayrılan İYİ Partili kardeşlerimizi de partimize davet ediyorum. Devletin ve milletin yanında olun" diye konuştu.

Zafer Partisi'nden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı! Aralarında Adana İl Başkanı da var
Zafer Partisi'nden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı! Aralarında Adana İl Başkanı da var
Zafer Partisi'nden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı! Aralarında Adana İl Başkanı da var
Zafer Partisi'nden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı! Aralarında Adana İl Başkanı da var
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adana'da Zafer Partisinden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Zafer Partisinden istifa eden 87 kişi MHP'ye katıldı - Son Dakika
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