Akşener'in kafa karıştıran paylaşımı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Adana'nın İmamoğlu ilçesini ziyaret etti. Akşener, bu ziyaretine ilişkin görselleri sosyal medya hesabından "İmamoğlu'ndayız..." notuyla paylaştı. Akşener'in bu paylaşımı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için mesajı mı gönderdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Akşener'in bu paylaşımının yankıları sürerken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Habertürk ekranlarına konuk olan İmamoğlu, Akşener'in paylaşımıyla ilgili yöneltilen soruya, "