Akşener'in kafa karıştıran paylaşımı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu - Son Dakika
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Akşener'in kafa karıştıran paylaşımı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu

16.11.2022 22:49
Akşener'in kafa karıştıran paylaşımı canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'na soruldu

Adana'nın Kozan ilçesini ziyaret eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in paylaştığı fotoğrafa "İmamoğlu'ndayız" notunu düşmesi Habertürk ekranlarına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Adana'nın İmamoğlu ilçesini ziyaret etti. Akşener, bu ziyaretine ilişkin görselleri sosyal medya hesabından "İmamoğlu'ndayız..." notuyla paylaştı. Akşener'in bu paylaşımı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için mesajı mı gönderdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Akşener'in bu paylaşımının yankıları sürerken konuyla ilgili gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Habertürk ekranlarına konuk olan İmamoğlu, Akşener'in paylaşımıyla ilgili yöneltilen soruya, "

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Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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