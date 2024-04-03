Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını teslim aldı. Tutdere, destek verenlere teşekkür ederek Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.

03.04.2024 17:25  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına yüzde 50,36 oyla seçilen Abdurrahman Tutdere, parti yönetimi ve büyük bir kalabalıkla Adıyaman Adliyesine gelerek burada mazbatasını teslim aldı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Tutdere, mazbatayı bütün Adıyaman halkı adına aldıklarını ve gayretli bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi.

Başkan Tutdere daha sonra beraberindeki kalabalık grupla birlikte Adıyaman Belediyesine giderek devir teslim törenine katıldı. Eski Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan görevi devralan Başkan Tutdere, Kılınç'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kılınç, "Şehrimiz 6 Şubat depremlerinde çok ciddi bir şekilde hasar aldı. Şehrimizin hem alt yapıyla hem üst yapıyla hem kültürel hem de psikolojik olarak çok ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Ben Tutdere'nin her hangi bir parti ayrımı yapmadan çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ben şimdiden kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunurken halka hizmet amacıyla her zaman kendilerine destek verebileceğimi de belirtmek isterim" dedi.

Adıyaman Belediyesinin halkın belediyesi olduğunu söyleyen ve belediyenin halkın evi olduğunu vurgulayan Başkan Abdurrahman Tutdere, kendisine destek veren yada vermeyen herkese teşekkür ettiğini dile getirerek tek amaçlarının hizmet olduğunu ve Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için gayret göstereceklerini söyledi. Adıyaman Belediyesinin mührünü alan Abdurrahman Tutdere, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:57 Van’da mazbatayı alan AK Partili başkana ailesinden tepki geldi Van'da mazbatayı alan AK Partili başkana ailesinden tepki geldi
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
14:11 Survivor Turabi’den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın
13:30 Van’da mazbata gerilimi sürüyor Protestolara katılan Erkan Baş’a polisten gazlı müdahale Van'da mazbata gerilimi sürüyor! Protestolara katılan Erkan Baş'a polisten gazlı müdahale
11:58 Gaziosmanpaşa’da sayım gerginliği AK Parti ve CHP’liler birbirine girdi Gaziosmanpaşa'da sayım gerginliği! AK Parti ve CHP'liler birbirine girdi
10:40 Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç Eski AK Partili vekil, partisinin Van adayına çağrıda bulundu: Bu karardan vazgeç
10:15 Mehmet Şimşek’ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum Mehmet Şimşek'ten mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 17:54:00. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement