Ahmet Davutoğlu'na vatandaştan "PKK ile berabersiniz" tepkisi

BURSA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde teşkilat merkezinin açılışında yaptığı konuşmasında "Biz milletle beraberiz" deyince, bir vatandaş "PKK ile berabersiniz" diyerek tepki gösterdi. Olay sonrasında partililer ve polis ekipleri Davutoğlu'na tepki gösteren vatandaşı uzaklaştırdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, patisinin İnegöl İlçe Teşkilatının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında bir konuşma yapan Davutoğlu, "İnegöl'e, Bursa'ya ne dikerseniz bir tohum dikin, bir çınar yetişir. ve İnegöl, öyle bir mekan ki bütün illerimizi severiz. Bütün ilçelerimizi severiz ama. İnegöl'ün bir farkı var. O da şu: İnegöl Türk ekonomisine en büyük katkı yapan il ölçeğinde bir ilçemizdir. Bakın geçen sene İnegöl'den 1 milyar 389 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 380 milyon dolarlık ithalat yapıldı. İnegöl'ün Türkiye'ye katkısı dış ticaretimize pozitif katısı 1 milyar dolar ve İnegöl küçük bir Türkiye'dir. Anadolu'nun yiğit insanları, Rumeli'den gelen evladı Fatihan, Kafkaslar'dan gelen Şeyh Şamil'in çocukları İnegöl'de buluşmuş, biz bir milletiz demiş. Kenetlenmiş, yürek yüreğe vermiş biz bir milletiz demiş. Bravo. Şimdi bu milleti kim bölmek, Kutuplaştırmak, ötekileştirmek isterse İnegöl onun karşısındadır. Kim bu bereket diyarı topraklarda İnegöllüleri ve milletimizi yoksulluğa mahkum ederse İnegöllü onun karşısındadır." diye konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının devamında "Biz milletle beraberiz" deyince vatandaşlar arasında yer alan Ramazan U. "PKK ile berabersiniz" diyerek tepki gösterdi. O sırada partililer ve polis ekipleri, tepki gösteren şahsı uzaklaştırdı.