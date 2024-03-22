Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuda istihdam edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmesini sağladık." dedi.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Göktaş, yaptığı konuşmada, ramazanın İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, "Özellikle Filistin ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için büyük bir ferahlığa vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Ecdadın mirası, şehitlerin emaneti ve gazilerin canı cananı ülkeye değer katmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Göktaş, "Milletimizle el ele, gönül gönüle yürüdüğümüz bu yolda durmadan, dinlenmeden ilerlemeye devam ediyoruz. En büyük gücü, sizlerin dualarından alıyoruz." dedi.
"Kamuda istihdam hakkının kapsamını genişlettik"
Bakan Göktaş, her zaman her konuda bütün imkanlarını seferber ederek şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, bugün şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kişinin atamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için yeni sosyal hizmet modellerini hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hayata kadar pek çok alanda desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı.
Göktaş, şehit ailelerini kendi aileleri gibi bildiklerini ifade ederek, "Kıymetli anne ve babalarına düzenli aylık bağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. Kamuda istihdam hakkının kapsamını genişlettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz 591 atama ile 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmesini sağladık. Ayrıca ağır engelli gazilerimize aylıklarıyla birlikte, asgari ücretin iki katı tutarında bakım desteği sağlıyoruz. Çalışan gazilerimizin maluliyet aylığını devam ettirdik." şeklinde konuştu.
"Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" ile gazilerin gençlerle bir araya gelmelerine aracılık ettiklerini belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 5 yıl önce kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini anlattı.
Bugüne kadar 649 bin şehit ailesi ve gaziye evlerinde ziyarette bulunduklarını dile getiren Göktaş, devletin maddi ve manevi tüm imkanlarını şehit yakını ve gaziler için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
"Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz"
Şehit yakını ve gazilerin gösterdiği vakur duruşun millet için gurur ve cesaret vesilesi olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.
Şehadeti en yüce makam gören ve şehitlerine ölü demeyen inanca mensup olduklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin emanetlerini korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev biliyoruz. Daha önce de dile getirdiğim gibi en sevdiklerini bu vatan uğruna feda etmiş siz kıymetli kardeşlerimiz için ne yapsak az. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda büyük kahramanlar ailesinin her bir ferdinin refahını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin refahı ve mutluluğu için sosyal hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz."
İftar programına Bakan Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları katıldı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Bursa teşkilatları tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hedef birliği olduğunu ve Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ülkesi içine sokmayı amaçladıklarını belirtti. Ala, ayrıca yerel yönetimlerdeki seçimlerin Türk milletinin beka savunması olduğunu vurgulayarak, Cumhur İttifakı olarak Bursa'da tam bir uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Esenyurt'ta Vanlılar İftar Programı'na katıldı. Yılmaz, belediyelere ayrım gözetmeden kaynak dağıtıldığını belirterek, 2002 yılında belediyelere ayrılan kaynağın 2022 yılında 270 milyar TL'ye, 2023 yılında ise yaklaşık 500 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi. Yılmaz, ayrıca AK Parti'nin Kürtlerin partisi olduğunu vurgulayarak, her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı olduklarını ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla buluştuğu iftar programında bütün imkanlarla ailelerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda bugün, şehit yakını, gazi ve gazi yakını 591 kardeşimizin atamasını gerçekleştirdik" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
Kilis Valiliği tarafından kentte ikamet eden şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar yemeğine Vali Şahin ve protokol üyeleri de katıldı. Vali Şahin, konuşmasında şehitlerimizin ve gazilerimizin önemine vurgu yaparak, onların fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Atatürk'ün partisini bırakanları bir daha içeri sokmayacaklarını belirtti. Özel, ayrıca Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenerek, partiyi bölen ve yoran kişilere yer verilmeyeceğini vurguladı.