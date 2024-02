Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Eskişehir\'de Büyük Emirdağlılar Buluşması\'na katıldı

Politika

Eskişehir'de Büyük Emirdağlılar Buluşması'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de son 22 yıldır, çağın gereklerini iyi tahlil eden, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen, sistemleri ihtiyaca göre düzenleyen bir yönetim söz sahibi" dedi.

Bir dizi program ve ziyaretler için Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akşam ise bir davet salonunda düzenlenen Büyük Emirdağlılar Buluşması'na katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekilli Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Cumhur İttifakı AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü ve çoğunluğu Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden olan pek çok vatandaş katıldı.

"İnsanımıza hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır"

Programda kürsüye çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sevgili Emirdağlılar, Türkiye ve dünya son yıllarda büyük dönüşüm içinde. Bölgesel ve küresel gelişmeler, ülkemizin güçlü olmasını zorunlu kılıyor. Şükürler olsun ki Türkiye'de son 22 yıldır, çağın gereklerini iyi tahlil eden, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen, sistemleri ihtiyaca göre düzenleyen bir yönetim söz sahibi. "Yol medeniyettir" diyerek en ücra köşelere kadar yol yapan, "su hayattır" diyerek tarımsal sulamada çığır açan, "gitmediğin yer senin değildir" diyerek Türkiye'yi hızlı tren ağlarıyla ören yine AK Parti iktidarı oldu. AK Parti, belediyecilik anlayışını da kökten değiştirdi. Emirdağlılar olarak da ülke sevdanız ve azminizle her zaman gururumuz oldunuz. Biliyorsunuz Emirdağ Eskişehir'e oldukça yakın. Her Emirdağlı'nın bir şekilde Eskişehir'e yolu düşer. Eskişehir'de binlerce Emirdağlı'nın yaşadığını biliyoruz. Hepimiz bu yüzden biraz da Eskişehirliyiz. Eskişehir'deki Emirdağlı hemşehrilerimin, 31 Mart'ta tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacağından eminim. Cumhur İttifakı Adayımız Nebi Hatipoğlu Başkanımız, ayrım yapmadan, canla başla Eskişehir için çalışacak. Nebi Başkan, Eskişehir'in uzun yıllardır kronikleşen su, ulaşım, kentsel dönüşüm gibi sorunlarının çözümüne dair sunduğu gerçekçi projeleriyle inşallah 1 Nisan'dan itibaren şehrimizi hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacak. Projeler arasında yer alan, çalışan anneler için günde 12 saat hizmet veren kreşler, kadınların sosyalleşebilmeleri için aile yaşam merkezlerinde sunulacak imkanlar, yine kadınlar için doğumdan yaşlılığa kadar kapsayıcı sağlık sigortası ve girişimci kadınlar için işbirliği ve finansman desteği ile ekonomik hayata katılımları sağlanacak. Nebi Başkan'ın sunacağı sosyal yardımlar için destek kartı, özel ihtiyaç sahipleri için yaşam merkezleri, engelli sporcular ve ulaşım konusunda özel ihtiyaç sahiplerini gözeten projeleri de insanımıza hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır" dedi.

"22 yılda, reform niteliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik"

22 yılda hayata geçirilen projelerden de bahseden Bakan Göktaş şöyle devam etti:

"22 yılda, reform niteliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her alanda kadınların, gençlerin önündeki engelleri kaldırdık, hayallerini gerçeğe dönüştürecek birçok adım attık. Tüm bunlar merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasıyla hem daha hızlı hem de daha etkin bir şekilde hayata geçti. Hemşehrilerim bizlere, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolara güvensinler. 22 yıldır verdiği her sözü yerine getiren bu kadrolar bundan sonra da ülkemizi, şehirlerimizi ihya etmeye devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye için, bu millet için iş kuran, üreten, geliştiren tüm girişimcilerimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hep birlikte üreterek el ele gönül gönüle 2023'e ulaştık. İnşallah 2053 ve 2071 hedeflerimize de aynı şekilde ulaşacağız. Biz tüm imkanlarımızı sizler için seferber ederken, sizlerden de bir isteğimiz var. Her şeyden önce ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadrolara güvenin."

Kürsüye çıkan AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Cumhur İttifakı AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp ve AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü ise seçildikleri taktirde hayata geçirecekleri projeler hakkında konuştular. - ESKİŞEHİR