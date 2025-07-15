Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Terörsüz Türkiye ile geleceğe umutla bakıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Terörsüz Türkiye ile geleceğe umutla bakıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: \'Terörsüz Türkiye ile geleceğe umutla bakıyoruz\'
15.07.2025 15:45
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyor, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyor, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir" dedi.

Bakan Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, 'Zaferin Adı Türkiye Büyük Ailem Türkiyem: 15 Temmuz Panel ve Sergisi'ne katıldı. Bakan Göktaş, 47 şehit yakını ile gazi ve gazi yakını tarafından yapılan ve toplamda 58 eserden oluşan resim sergisini gezdi. Bakan Göktaş, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak moderatörlüğünde, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın konuşmacı olduğu panelin açılış konuşmasını yaptı. Göktaş, "15 Temmuz'da 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla düzenlediğimiz bu özel programla amacımız, milletimizin yazdığı kahramanlık destanını hafızalarda diri tutmaktır. 15 Temmuz gecesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimizin yüreğinde büyük bir yankı buldu. Vatan, bayrak ve demokrasi uğruna canını hiçe sayan her bir kahramanımız, ihanete karşı direnişin simgesi oldu. ve bu değerlerimiz uğruna neleri göze alabileceğini bir kez daha bütün dünyaya gösterdi. O gece, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün Türkiye istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. İşte gerçekleştirdiğimiz bu panel ve sergi, o günkü destansı direnişi unutmamak ve unutturmamak içindir. Bu anlamlı etkinlik, aynı zamanda o ruhu ve kararlılığı evlatlarımıza aktarma sorumluluğumuzun bir ifadesidir. Bugün, aile olmanın, büyük Türkiye ailesi olmanın, bir milletin kadim değerlerine bağlı yaşamanın değerini hissediyoruz. '2025 Aile Yılı'nı böylesi önemli bir programla daha da anlamlı kılmak ise, milletçe kenetlendiğimiz o büyük ruhu canlı tutmak adına büyük önem taşıyor" dedi.

'BU SÜRECİN MİMARI, AZİZ ŞEHİTLERİMİZ'

Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinerek, "Terörsüz Türkiye ile geleceğe daha umutla bakıyor, yarınları hep birlikte inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Vatanımız uğruna büyük fedakarlıklar yapan siz kıymetli misafirlerimiz, her daim milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olacaksınız. Bugün buradaki varlığınız, barış, huzur ve refah dolu bir geleceğin teminatıdır. Sizlerden aldığımız güçle, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ecdadımız, 1071'de Malazgirt'te hangi kararlılıkla yürüdüyse, 1915'te Çanakkale'de hangi imanla direndiyse, 2016'da 15 Temmuz gecesi aynı iradeyle tankların önüne set çekti. ve o destansı yürüyüş, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle daha da güçlü, daha da sarsılmaz bir biçimde devam ediyor. ve büyük bir kararlılıkla bu kutlu yürüyüşü hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Terörsüz Türkiye ile geleceğe umutla bakıyoruz' - Son Dakika

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