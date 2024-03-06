Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadın istihdamı oranını yüzde 25\'e çıkardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'nin genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25'e çıkardık. Bu oranları artırmak için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü: İlerleme için Kadınlara Yatırım" temalı etkinliğe katıldı. Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınları ile kız çocuklarının her alanda güçlenmesi için düzenlenen toplantıyı çok değerli bulduğunu ifade etti. Dünyada barışın ve adaletin tesis edilmesini umduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Kadınlar ve kız çocukları hayatın her alanında hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan aktif rol alsın. Kendi geleceklerini kursun, söz sahibi olsun. Bu hedef doğrultusunda atılan her adımı, yapılan her çalışmayı, oluşturulan her birlikteliği çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Krizlerin ve çatışmaların ortasında kalan kadınlar ile kız çocuklarının sesi olmak için bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Göktaş, "On yıllardır Gazze'de, İsrail'in işgali ve saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan kadınlar için, yardım eli bekleyen kız çocukları için kurulacak birlikteliğin somut bir adımı olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
"Barış için üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor"
Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklar olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"UN Women ve UNFPA'nın tahminlerine göre 1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de dile getirdiği gibi 'İnsanlığın zulüm ile bükülen belini mazlumlar arası ayrım gözetmeden doğrultabiliriz'. Bu anlamda kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor."
"Kadınların barış sürecinde aktif bir şekilde yer almaları başarıyı beraberinde getirecektir"
Barışın sağlanmasında kadınlara önemli roller düştüğüne dikkati çeken Bakan Göktaş, "Şuna inanıyoruz ki, kadınların barış sürecinde aktif bir şekilde yer almaları başarıyı da beraberinde getirecektir. 11 Mart'ta başlayacak Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında bu duygumuzu dile getireceğiz" dedi.
Türkiye'nin dünyanın geleceği için kadınlar ve kız çocuklarının güvenli, sağlıklı bir hayata sahip olması için tüm gayreti gösterdiğinin altını çizen Bakan Göktaş, mazlumun umudu ve mağdurun sesi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.
"Kadınların eğitim seviyesi ekonomik özgürlükleriyle doğru orantılıdır"
Kadın kelimesinin altını çizen Bakan Göktaş, şöyle konuştu:
"Sevginin, şefkatin ve sağduyunun simgesi olan kadın, ülkelerin geleceğinde çok etkili bir role sahiptir. Bir ülkenin kalkınması, nesillerin sağlıklı ve güçlü yetiştirilmesi, kadınların eğitim seviyesi, işgücüne katılımı ve ekonomik özgürlükleriyle doğru orantılıdır. Bugün Türkiye'de kadınlar, ülkemizin her alanda gelişmesine katkı sunan ve bizleri her daim gururlarından başarılara imza atmaktadır."
"Kadınların refahının artırılmasında önemli kazanımlar elde ettik"
Türkiye'nin son 22 yılda kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve refahının artırılmasında önemli kazanımlar elde ettik. 12. Kalkınma Planımızda kadınların her türlü fırsat ve imkandan eşit biçimde yararlanmalarını temel amaç olarak belirledik" diye konuşu.
"Kadın istihdamı oranını yüzde 25'e çıkardık"
Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde kadınlara ve kız çocuklarına yeni beceri ve yeteneklerin kazandırılması için özel programlar sunulduğunu belirten Bakan Göktaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Çalışmalarımız sonucunda bugün kadın istihdamı ve işgücüne katılımda önemli bir mesafe kat ettik. Türkiye'nin genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25'e çıkardık. Bu oranları artırmak için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz."
Kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor
Eğitimler ve KOBİ destekleriyle kadın girişimcileri desteklediklerini anlatan Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 0-3 yaş arası çocuklara yönelik 'Mahalle Odaklı Kreş Modelimizle' bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artırmak için çalışıyoruz. Ülke geneline yaygınlaştıracağımız bu model ile kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
"3 bin 97 genç kadına destek olduk"
Hayata geçirilen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile 10 bin kadına danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Ne eğitimde ne istihdamda olan kadınlar için 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ni hayata geçirdik. Bu projeyle 3 bin 97 genç kadına destek olduk. Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerini desteklemek amacıyla 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni başlattık" diye konuştu.
"Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara Programı'nı başlattık"
Günümüze kadar 931 kız mühendise destek verildiğini aktaran Bakan Göktaş, "Ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara Programı'nı başlattık. Bu programla kadınların gelir getiren faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
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