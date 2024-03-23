Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların güçlenmesi Türkiye için önemlidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının hayatın her alanında daha güçlü ve etkin bir role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir ve kıymetlidir. Bu anlamda kadınları güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.
Göktaş, tarihi Taş Köprü'de düzenlenen "Kadın Buluşması Programı"nda kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Adana'nın, güçlü ve çalışkan kadınların şehri olduğunu dile getiren Göktaş, "Çukurova'nın bereketli topraklarında, sanayisinden çıkan her üründe, sokaklarında koşan çocuklarında Adana'nın kadınlarının göz nuru, alın teri, emeği var. Biz, bu emeğin hak ettiği karşılığı Adana'da görmek istiyoruz. Kadınların, bu şehrin geleceği adına alınan kararlarda daha fazla söz hakkı olsun istiyoruz." diye konuştu.
Göktaş, kadınların güçlü olmasının güçlü Türkiye anlamına geldiğini vurgulayarak, "Kadının hayatın her alanında daha güçlü ve etkin bir role sahip olması, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede çok önemlidir ve kıymetlidir. Bu anlamda kadınları güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"Şiddete karşı aldığımız önleyici tedbirlerle kadını daha da güçlü kıldık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sonucunda kadınların hayatın her alanında eşit imkan ve fırsatlara sahip olduğunu belirten Göktaş, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için son 22 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.
Göktaş, kadınların iş gücüne katılım ve istihdam oranlarıyla ilgili bilgi vererek, "12. Kalkınma Planı'mızda 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca finansman ve danışmanlık hizmetleriyle pek çok kadına kendi işini kurmasına, doğum ve evlenme yardımlarıyla destek olduk. Her türlü şiddete karşı aldığımız önleyici tedbirlerle kadını daha da güçlü kıldık." şeklinde konuştu.
Kadınları hayatın her alanında daha güçlendirmek için gelecek dönemde yeni düzenleme ve uygulamaları hayata geçireceklerini bildiren Bakan Göktaş, "Bu kapsamda esnek ve uzaktan çalışma modeli ve mahalle tipi kreşler gibi uygulamalara yönelik çalışmalarımızı başlattık. Bu hedeflerimizi tek tek hayata geçirdiğimiz zaman kadınların ev ve iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Şimdi Adana'nın güçlü kadınlarını daha da güçlendirme zamanı"
Göktaş, AK Parti'nin kadınların omuzlarında yükselen bir hareket olduğunu, bu gücün Türkiye'nin her alanda büyümesini, gelişmesini ve kalkınmasını desteklediğini dile getirdi.
Kadınların gücünün, milletin hak ettiği hizmetlere kavuşmasına değerli katkılar sunduğunu belirten Göktaş, "Şimdi Adana'nın güçlü kadınlarını daha da güçlendirme zamanı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Fatih Mehmet Kocaispir, 'Adana'mızı kadınlarımızla birlikte büyüteceğiz.' diyor. Başkanımızın bu sözü ve bizi heyecanlandıran 'kadın dostu belediyecilik' anlayışı, bu hedefimizi gerçekleştirmede büyük rol oynayacak." diye konuştu.
Göktaş, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in kente 5 yılda 100 kreş kazandırma sözünün olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Her mahallemizde kadınların iş ve sosyal hayatına destek olacak bu değerli yatırımın takipçisi ve destekçisi olacağız. Bunun yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık gibi birçok alanda Adana'nın kadınlarına destek olduğunu gösteren projeleri var. Başkanımız, kadınlara yönelik spor salonları, yaşam alanları içeren tesislerle Adana'da sosyal hayatı canlandıracak eserler kazandıracak. Eğitim ve mesleki kurslarla meslek kazandırma ve istihdama yönlendirme konusunda önemli adımlar atacak. Yüreğir'de çok güzel hizmetlere imza attı, şimdi sıra Adana'da. Fatih Mehmet Kocaispir Başkanı'mız da 'Adana, kadınların gücüyle güzelleşecek.' diyor. İnşallah Adana'yı kadınların desteğiyle gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Adanalı kadınların emeğiyle, çabasıyla Adana kazanacak, şehrimizi geleceğe taşıyacağız."
Kente Kozan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kazandırılacağı müjdesini veren Bakan Göktaş, "Merkezimizin yapım çalışmalarını nisanda inşallah başlatacağız. Bu merkez tamamlandığı zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin gönül rahatlığıyla destek bulacakları bir kuruluşu Adana'mıza kazandırmış olacağız." dedi.
"Cumhur İttifakı ile Adana'da yeni bir tarih yazacağız"
Göktaş, yerel seçime 8 gün kaldığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"El birliğiyle 8 gün sonra hem Adana'da hem de Türkiye'de inşallah yeni bir demokrasi zaferi kazanacağız. Cumhur İttifakı ile Adana'da yeni bir tarih yazacağız. Hep birlikte 'Gerçek belediyecilik' diyeceğiz. Bu şehrin güzel insanlarına hizmete devam edeceğiz. Hep birlikte eser ve hizmet siyasetiyle şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda Adana'mızı el birliğiyle ihya edeceğiz. 'Güçlü aile, güçlü Türkiye' ilkemiz doğrultusunda evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız. İnşallah Adana'da da Fatih Mehmet Kocaispir Başkanı'mızla kadınlar, çocuklar, büyüklerimiz, engelliler, Türkiye, Adana kazanacak."
Konuşmasının ardından Bakan Göktaş, kadınlarla sohbet etti, köprüde halay çeken katılımcılara alkış tutarak eşlik etti.
Programa Göktaş ve Kocaispir'in yanı sıra AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ve Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ile kadınlar katıldı.
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların güçlenmesi Türkiye için önemlidir - Son Dakika
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Edirne'de düzenlenen 'Kadın Buluşması'nda laikliğin önemine vurgu yaparak, iktidarın kadınları hedef aldığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde rekorlar kıran bir ülke olduğunu belirterek, hedeflerinin dünyada en çok ziyaretçi alan üçüncü ülke olmak olduğunu söyledi. Ersoy, Mardin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde turizm sektöründeki yenilikleri ve yatırımları anlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?