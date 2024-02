AK Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Bakan Özhaseki\'ye teşekkür etti

Politika

AK Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'daki hak sahiplerine deprem konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceğini, iş yerlerinin de 1 yıl içinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini açıklayan Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti. Ölmeztoprak, Malatya'nın her yönü ile yeniden bölgenin parlayan yıldızı, çekim merkezi, bölge ticaretinde çok daha iyi noktalarda olacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte koordinasyon toplantılarına katılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Ölmeztoprak, "Devletimiz ve milletimiz depremin ilk anından itibaren hep yanımızda oldu. Asrın felaketini yaşadık, asrın dayanışması ile yaralamalarımızı sarıyor yeniden ayağa kalkıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm imkanları bizim için seferber etti. Yapılan çalışmaları yakından takip etti. Malatya'da yapacağımız yatırımları bizzat kendisi destekledi. Bakanlarımızda sürekli Malatya'ya gelerek çalışmaları yakından takip ettiler. Dün ise her zaman Malatya'mızın yanında olan, Malatya'da devam eden çalışmaları yakından takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Malatya'mızda idi. Sayın Bakanımız ile birlikte devam eden çalışmaları ve son durumu değerlendirdiğimiz koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarımızı sarmak, Malatya'yı yeniden inşa etmek adına yapılan çalışmaları tek tek masaya yatırdık. Bakanımız ile birlikte devam eden Emlak Konut inşaatını, Akçadağ ilçe merkezinde Emlak Konut tarafından yapılan çarşı projesini, Doğanşehir Konutlarını ve Polat Yolkoru Mahallesinde yeni yapılan köy evlerini yerinde inceledik" dedi.

Malatya'yı yeniden ayağa kaldırma çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirten Ölmeztoprak, "Bizler her gün Malatya'yı karış karış geziyor, hemşerilerimizi dinliyor, sorunlarını not alıyor ve çözüme kavuşması için çalışmalara başlıyoruz. En önemli önceliklerimizden biri tabii ki deprem konutlarını bir an önce bitirmek ve hemşerilerimize evlerini teslim etmek. Sayın Bakanımız, tüm hak sahiplerine evlerinin 1 yıl içerisinde teslim edileceğini, hemşerilerimizin evlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya başlayacağını açıkladı" diye konuştu.

Malatya'nın her yönü ile yeniden bölgenin parlayan yıldızı, çekim merkezi, bölge ticaretinde çok daha iyi noktalarda olması için çalıştıklarını aktaran Milletvekili Ölmeztoprak, "Bakanımız ile beraber esnafımızı da ziyaret ettik. Bakanımız, güçlü temellerle inşa edilen 5 bin 270 bağımsız bölümün olduğu inşaat alanında bulunan iş yerlerinin de 1 yıl içerisinde tamamen biteceği müjdesini verdi. İnşallah inşaatı devam eden çarşılarımızı en kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya'ya gelerek çalışmaları yerinde inceleyen ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, yaralarımızı en kısa sürede sarmak için yaptığımız çalışmalara, Malatya'mızın yatırımlarına her daim destek olan, talimatları ve varlığıyla Malatya'mızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MALATYA