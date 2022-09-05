11 AK Partili Grup Başkanvekillerinden 11 CHP'li Büyükşehir Başkanlarına: "Acziyet deklarasyonlarıyla' bahane üretmeye devam etmektedir"

AK Parti 11 Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araya geldi. Grup adına konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel, "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, son seçimlerin ardından 4. görev yılına girdiğimiz bu süreçte ne yazık ki hala, yayınladıkları 'Acziyet deklarasyonlarıyla', bahane üretmeye devam etmektedir".

AK Parti 11 Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekillerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Arı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Adana Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Hürol Önder, Hatay Büyükşehir Belediyesi Grup başkanvekili Bekir Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ali Çetin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İsmail Yerlikaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının misafiri olarak kentteki Rumeli iskelesinde bir araya geldi. Basın toplantısının deklarasyon metnini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel açıkladı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 in TL gönderildi

Toplantının deklarasyon metnini okuyan AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel; "Yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi, günümüzde malumunuz olduğu üzere "Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sine dönüşmüştür. Atatürk'ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya uzaktan benzerli dahi kalmadığı günümüz CHP'sinde, Kılıçdaroğlu'nun gayri milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla üst akıl güdümünde ilerleyen bir siyasi yapı haline gelen partinin deyim yerindeyse şirazesi kaymıştır! Temel prensibi "iş yerine bahane üretmek" olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, son seçimlerin ardından 4. görev yılına girdiğimiz bu süreçte ne yazık ki hala, yayınladıkları 'Acziyet deklarasyonlarıyla', bahane üretmeye devam etmektedir. Yaptıkları tüm açıklamalarda, 'Hükümet bize kaynak göndermiyor' diyerek halkımızı kandırmaya çalışan ve mağdur edebiyatı yapan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yalanlarını; bugün ev sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Mavi Gözlü Kent Tekirdağ'ın CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan devlet ödeneğinden bir örnek vererek kanıtlamak ve gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Gelir Bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken, AK Parti Hükümetimiz, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bbin TL göndermiştir. Öyle bir CHP'li belediye düşünün ki, beklentisinin yüzde 147'sini karşılayan AK Partili hükümete yönelik, 'AK Parti hükümeti para göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz' yalanlarıyla, iş bilmezliklerine bahane olarak hükümeti suçlasın ve bunca yalana karşın, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, 'Gerçekleşen Gelir Bütçesi Toplamının yüzde 91'ini' yine AK Parti hükümeti karşılıyor olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en pahalı suyunu Tekirdağ kullanıyor

AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel; "Buradan da anlaşıldığı gibi; Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin Büyükşehir Belediye Başkanları da, yalan yanlış beyanatlarla genel başkanlarının izinden gidiyor. AK Parti hükümetine her fırsatta, 'Hükümet, AK Partili belediyelere pozitif ayrımcılık yapıyor, CHP'li belediyelere kaynak aktarmıyor; yatırım yapmıyor' beyanatlarıyla iftira atan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının, kendi yatırımlarındaki adaletsizliklerine bir örneği, yine güzel Tekirdağ'ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyoruz. 11 ilçesi bulunan Tekirdağ ilimizde nüfusun yüzde 36'sı, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilmektedir. Buna göre, büyükşehir belediyesinin yatırım programında oran, yüzde 36'dan az olmaması gerekirken, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait 3 yıllık yatırım programında, AK Partili Belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı yüzde 10 düzeyinde kalmıştır. Beklentilerinin çok üzerinde bir ödenekle kaynak sağlayan AK Parti hükümetinin paylaşım adaletini, yalanlarla örtbas etmeye çalışan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, adaletsiz tutumuyla Tekirdağ'da yaşayan tüm hemşerilerimize adeta zulmetmektedir. Tekirdağlı vatandaşlarımızın en büyük şikayetlerinin başında Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaları ve batma noktasına gelmiş TESKİ'nin iş bilmezlikleri üzerinde yaşanan sorunlar gelmektedir" dedi. - TEKİRDAĞ