AK Parti Bolu\'da Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Politika

Bolu'da AK Parti'nin il, 8 ilçe ve 3 belde belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bolulular, Bolu Bey'ini tahtından indirecek, Köroğlu'sunu seçecek" dedi.

Tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Akşam atılıp gece silinen tweetlerle belediyemiz maalesef kayıp bir 5 yıl atlattı"

Bolu'nun Tanju Özcan ile 5 yılını kaybettiğini ifade eden AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Coşkulu bir kalabalıkla AK Partimize yakışır bir şekilde toplandığımız gibi 31 Mart akşamı hem Bolu Belediyemizde hem ilçe belediyelerimiz ve belde belediyelerimizle zafere ulaşmış bir şekilde yine aynı coşkuyla kucaklaşacağız ve sarılacağız. Bolu olarak sayın genel başkanım söz veriyoruz firesiz bir şekilde Bolu'yu kazanmak için gece gündüz çalışacağız. Bu sözümüze de teşkilatımızla birlikte destek olmaya var mısınız? Bolu maalesef geçen kayıp bir 5 yılda krizlerle, sosyal medya gündemleriyle ve belediyeye asılan genel başkanını kahraman gösteren bir zihniyetin, daha sonrasında koltuk atmasıyla tamamlanan bir zihniyetin serüvenini izledik. İğrenç ifadelerle, yalanlarla ve reklamın iyisi kötüsü olmaz düşüncesiyle akşam atılıp gece silinen tweetlerle belediyemiz maalesef kayıp bir 5 yıl atlattı" dedi.

"Bolu'muz sanal, yapaylık ve hiçbir işimize yaramayan gündemlerle meşgul edildi"

31 Mart günü Bolu'nun artık eser siyaseti ile anılacağını ifade eden Demirkol, "Teknoloji düzeylerine göre sanayimizin çok desteklenmediği, Türkiye ortalamasının altında kalmak zorunda olduğu Bolu'da patent başvuru sayılarının azlığını belediyemizin vermesi gerektiği halde vermediği desteklerinin hep beraber gördük. Ulaşımdan, dirençli kent olma yolundaki kentsel dönüşüme, turizmde alamadığımız yollardan maalesef bu 5 yıl içerisinde makyaj belediyeciliğinden başka bir şey görememiş olduk. Biz hizmet dedikçe, Bolu'nun ihtiyaçlarını ortaya koydukça maalesef kurtarıcı alarm butonu olan butonlara basıldı. ve bununla Bolu'muz sanal, yapaylık ve hiçbir işimize yaramayan gündemlerle meşgul edildi. Ama biz 31 Mart akşamı teşkilatımızın gayretleri, samimi gönüllerin çalışması ve dualarıyla gerçek belediyecilikle Bolu'muzu tekrar buluşturup, bu kayıp 5 yılımızı hızlıca telafi edebiliriz. Bizler Bolu halkına tüm ilçe ve belediye başkanlarımızla birlikte hem onları ziyaretlerimizde hem de buradan bir söz daha veriyoruz, Bolu Belediyesi ilçe ve belde belediyelerimizle birlikte 31 Mart günü artık eser siyaseti ile anılacak" diye konuştu.

"Bolu Bey'ini tahtından indirecek, Köroğlu'sunu seçecek"

Tanju Özcan'ın geçtiğimiz gün belediye meclisinde meclis üyesini dışarı attırmaya çalışması ve Zabıta Müdürü'nü görevden aldığı olayla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bolu gibi coşkuların sırtı yere gelmez Allah'ın izniyle. Bolu arkamızda dağ gibi durduktan sonra bileğimiz bükülmez. Bolu bizleri bağrına bastıkça, millet sevdası yüreğimizden sökülmez. Bolu, Alaaddin Başkan'la AK Parti'nin çok önemli iş yaptığı hizmet belediyeciliğinin bir göstergesini burada inşa etti. Şimdi gelirken, video gösterdiler. Sosyal medyada çok videolar var. Tanju Özcan, belediye meclisinde daha önce kendi partisinden olan bir meclis üyesi dışarı attırıyor. Buradaki belediye başkanı arkadaşla da zamanında milletvekilliği yaptı. Sordum arkadaşlara, 'Ne zaman oldu?' Yeni oldu dediler. 'Ya geçmişte olmasın acemilik zamanında yapmasın' Yok dediler şimdi oldu dediler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü mü? dedim. İl başkanımız dedi ki 'evet geri döndü' dedi. Nasıl bir zihniyettir, nasıl bir reklam niyetidir. Kendi partisinin içinde böyle aşağılayıcı bir tavır ortaya koyan bir belediye başkanının inşallah Bolu halkı önümüzdeki 50 gün içerisinde gayretle çalışan durmadan, dinlenmeden kadar koşacak ve 31 Mart tarihinde inşallah Bolu Bey'ini tahtından indirecek, Köroğlu'sunu seçecek. İnşallah 31 Mart seçimlerine kadar Bolu belediye başkanlığını, il başkanlığını 8 ilçe, 3 belde belediye başkanlığını, AK Partili yapmak için kararlı mıyız?" ifadelerini kullandı.

İlçelerin ve beldelerin belediye başkan adayları şu şekilde açıklandı:

"Kıbrıscık- Kemal Aktaş, Seben- Fatih Kavak, Dörtdivan- Hamza Efe, Yeniçağa- Recayi Çağlar, Mengen-Vural Turan, Göynük-Mehmet Demiröz, Mudurnu-Hüseyin Yağın, Gerede- Mustafa Allar, Gökçesu beldesi- İskender Çökelez, Taşkesti beldesi-Turgay Arıkan ve Karacasu beldesi-Sedat Bozoğlu." - BOLU