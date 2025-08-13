AK Parti\'de geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu\'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Çerçioğlu'ndan açıklama gelmezken, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasını doğruladı.

Sözcü TV'ye konuşan Bülbül, Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın'da Sultanhisar, Söke ve Yenipazar ilçe belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini belirtti.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kasım 2022'de İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile ilgili konuşan Özlem Çerçioğlu bu transfere tepki göstermişti. Belediye meclisinde konuşan Özlem Çerçioğlu, "Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı. Bu halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştım emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum" demişti.