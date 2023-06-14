Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'nin TBMM Başkanvekili oldu

AK Parti grubu basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda partinin TBMM Başkanvekili, katip üyeleri ve idari amirleri belirlendi.

BOZDAĞ TBMM BAŞKANVEKİLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de kendisine yer bulamayan eksi Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili oldu.

ALPAY ÖZALAN MECLİS İDARİ AMİRLİĞİ'NE

AK Parti Meclis İdari Amirleri, Urfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan olarak belirlendi.

MECLİS KATİP ÜYELERİ DE BELLİ OLDU

AK Parti'nin Meclis Katip Üyeleri ise Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammet Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya oldu.