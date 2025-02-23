AK Parti'de yeni MYK belli oldu

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir kere daha milletin hayır duasıyla, partililerin tam desteğiyle genel başkan seçildiğini belirten Çelik, Erdoğan'a liderlik ettiği siyasette, ülkeye ve devlete yaptığı hizmetlerde nice bereketli yıllar ve çalışmalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda Gazze'deki soykırım karşısında insanlık ittifakının lideri, en güçlü sözcüsü olarak da bütün dünya tarafından takip edildiğini belirten Çelik, "Son yaptığı ziyaretlerde verdiği bu mücadelenin önemi ve kıymeti, başka ülkelerin devlet başkanları ve halkları tarafından da takdir edilmiştir. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, demokrasi mücadelemize liderlik, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ortaya koyduğu iradede önümüzdeki dönemde imza atacağına inandığımız çok daha önemli işler vardır. Özellikle bugün yaptığı konuşmada hem bu insanlık ittifakı bağlamında verdiği mesajlar hem ülkemizin dönüşümü, değişimi, hedeflerine ulaşması bakımından verdiği mesajlar son derece stratejiktir" diye konuştu.

Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ilerleyen dönemde bölgenin ve ülkenin karşılaşacağı meselelerde bu büyük iradeyi ortaya koyarken en büyük gücünü milletten aldığını kongrenin bir kere daha gösterdiğini vurguladı.

Yeni MYK belli oldu

Çelik, yeni oluşan MYK'yı şöyle açıkladı:

"Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan, Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş. MYK'mız bu şekildedir. Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatlarıyla görev yapacak, partimize hizmet edecek MYK kadrosu bu şekilde oluşmuştur."

Çelik, TBMM Grup Başkanı ve grup başkan vekillerinin MYK'nın "doğal üyesi" olduklarını da hatırlatarak, "Onlarla beraber düşünülmesi lazım MYK'mızın" dedi. - ANKARA