AK Parti'de yeni MYK belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'de yeni MYK belli oldu

AK Parti'de yeni MYK belli oldu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

23.02.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'de yeni MYK belli oldu

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında MYK üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bir kere daha milletin hayır duasıyla, partililerin tam desteğiyle genel başkan seçildiğini belirten Çelik, Erdoğan'a liderlik ettiği siyasette, ülkeye ve devlete yaptığı hizmetlerde nice bereketli yıllar ve çalışmalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda Gazze'deki soykırım karşısında insanlık ittifakının lideri, en güçlü sözcüsü olarak da bütün dünya tarafından takip edildiğini belirten Çelik, "Son yaptığı ziyaretlerde verdiği bu mücadelenin önemi ve kıymeti, başka ülkelerin devlet başkanları ve halkları tarafından da takdir edilmiştir. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, demokrasi mücadelemize liderlik, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için ortaya koyduğu iradede önümüzdeki dönemde imza atacağına inandığımız çok daha önemli işler vardır. Özellikle bugün yaptığı konuşmada hem bu insanlık ittifakı bağlamında verdiği mesajlar hem ülkemizin dönüşümü, değişimi, hedeflerine ulaşması bakımından verdiği mesajlar son derece stratejiktir" diye konuştu.

Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ilerleyen dönemde bölgenin ve ülkenin karşılaşacağı meselelerde bu büyük iradeyi ortaya koyarken en büyük gücünü milletten aldığını kongrenin bir kere daha gösterdiğini vurguladı.

Yeni MYK belli oldu

Çelik, yeni oluşan MYK'yı şöyle açıkladı:

"Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan, Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf İbiş. MYK'mız bu şekildedir. Yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın talimatlarıyla görev yapacak, partimize hizmet edecek MYK kadrosu bu şekilde oluşmuştur."

Çelik, TBMM Grup Başkanı ve grup başkan vekillerinin MYK'nın "doğal üyesi" olduklarını da hatırlatarak, "Onlarla beraber düşünülmesi lazım MYK'mızın" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de yeni MYK belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
16:17 ABD’den BM’ye tarihi yol haritası Trump dediğini yapıyor ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
16:14 Reyting rekortmeni diziden kötü haber Başka diziyle anlaştı Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı
16:08 Cansız bedeni karlar arasında bulundu Cansız bedeni karlar arasında bulundu
16:07 Fenerbahçe’den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi
16:00 Güzide Duran’ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var Güzide Duran'ın boşanma sürecinde Okan Buruk detayı: Aşk hikayelerinin odak noktasında neden o var?
15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK sebepleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
15:36 Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı Verilen kararı beğenmeyen Ronaldo sinirini 4. hakemden çıkardı
15:26 İşte Borsa İstanbul’un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri İşte Borsa İstanbul'un en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri
15:23 Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
15:11 Ramazan bu yıl daha kısa sürecek Diyanet nedenini açıkladı Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 22:15:15. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'de yeni MYK belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.