İnan'dan Özgür Özel'e Sert Tepki

29.03.2026 17:31
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaptığı miting konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Siyasi tarihimizin en çapsız, en vizyonsuz ana muhalefet başkanımsı şahsıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kendisine iade ettiklerini belirten İnan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kendi partisi resmen bir çukura dönmüş, ahlak erozyonu her alanda, yönettikleri belediyelerde paçalardan akarken, çıkmış utanmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize dil uzatıyor. Misliyle iade ediyoruz."

Kendi genel başkanlık koltuğuna kurultayda rüşvetle, delege borsasıyla oturduğu için başkalarının ortaya koyduğu her demokratik tercihi ve onurlu duruşu kendi çapsızlığıyla, kendi kirli zihniyetiyle değerlendirmesine şaşırmıyoruz. Tüm CHP'liler artık 'CHP içinde durulacak parti olmaktan çıktı' diye bas bas bağırıyor."

Çerçioğlu'nun yanında olduklarını ifade eden İnan, Çerçioğlu'nun Aydınlıların Büyükşehir Başkanı olduğunu, Aydın'ın hakkını, hukukunu koruduğunu kaydetti.

İnan, "Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın Özgür Özel. Hırsızların hakkını savunuyorsun. Bir rehineye düşen görev bu çünkü. Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın'da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, hodri meydan, gel Uşak'ta seçime gidelim. ya da dur, daha da ileri gidiyorum. Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir'de sandığı kuralım. Var mısın? Bu blöfleri git, beceriksizliğinle 2 sene içinde geriye götürdüğün illerde yap." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
