AK Parti'den Türkiye Adalet Akademisi için yeni kanun teklifi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Türkiye Adalet Akademisi için yeni kanun teklifi

AK Parti\'den Türkiye Adalet Akademisi için yeni kanun teklifi

AK Parti, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim süreçlerini düzenleyen ve hukuk araştırmaları merkezi kurulmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Abdulhamit Gül, yargının güçlendirilmesi için önemli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

19.12.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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AK Parti, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim gören yargı mensuplarının eğitim süreçlerini düzenleyen ve akademi içerisinde hukuk araştırmaları merkezi kurulmasını öngören, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 21 maddeden oluşan, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu belirtti. Gül, hukuk devleti olmanın en önemli şartlarından birinin adil, bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı sistemiyle mümkün olabileceğini belirtti. Gül, "Böyle bir yargı sisteminin varlığı için hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcıların yetiştirilip, yargı teşkilatına kazandırılması gerekir. Bu sebeple uluslararası belgeler ve raporlar ile mukayeseli hukuktaki iyi örnekleri de dikkate alarak Türkiye Adalet Akademisi Teşkilatını düzenleyen bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Teklifle ilgili olarak; Türkiye Adalet Akademisi'nin mevcut teşkilat yapısı dikkate alınarak kapasitesinin güçlendirmesine yönelik önemli düzenlemeler vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bir eğitim kurulu oluşturulmaktadır. Eğitim kurulu, çoğunluklu bir yapıyla oluşturulacaktır. Yargıtay, HSK, İstinaf, ilk derece mahkemeleri ile üniversitelerden temsilciler bu kurulda yer alacaktır" dedi.

'HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KURULACAK'

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planlarında yer alan Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde hukuk araştırmaları merkezinin kurulması hedefine dikkat çekerek, "Bu kanun teklifiyle birlikte hukuk araştırmaları merkezi kurulmasını da öngörmekteyiz. Bu merkezle beraber gerek ülkemizde gerekse dünyadaki adalet alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu daha adil, daha güvenilir, etkin bir yargı sistemine ilişkin tüm düzenlemeleri yapabilecek bir hukuk merkezi ülkemize kazandırılmış olacaktır. Akademideki hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimiyle beraber meslek içerisindeki eğitimleri de düzenlenmektedir. Ayrıca avukatlar, noterler, bilirkişi, arabulucular ve hukukçuların da eğitilmesine imkan tanımaktadır. Yargı mensuplarının meslek öncesi aldıkları eğitim süreçleri yargıyı daha da güçlendirecektir. Ne kadar iyi kanun çıkarırsanız çıkarın, en iyi reform, en iyi uygulanan hukuk yaklaşımlarıdır. En iyi uygulama, en iyi reformdur. O yüzden bu uygulamaları yapacak olan yargı mensuplarının da çok nitelikli bir şekilde eğitim ve tecrübe paylaşımına kavuşması anlamında Adalet Akademisi çok kıymetlidir, çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Türkiye Adalet Akademisi için yeni kanun teklifi - Son Dakika

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