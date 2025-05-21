AK Parti'den Türkiye Yüzyılı Vizyonu - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Ömer İleri, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla teknolojiye ve uluslararası sisteme vurgu yaptı.

21.05.2025 12:13
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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "AK Parti olarak teknoloji siyaseti noktasında, dijital siyaseti noktasında ortaya koyduğumuz prensipler çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da bir otelde "Eğitim ve Değerlendirme Kampı" gerçekleştirildi. Programın açılışını yapan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti'nin bir aile olduğunu belirtti. İleri, gençlerin sıradan bir ülkenin, sıradan bir milletin vatandaşları olmadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sıradan bir devlet olmadığını bilerek yetiştiklerini vurguladı. Dünyada kartların yeniden dağıtılmakta olduğunu gördüklerini ifade eden İleri, "Dengelerin yeniden oluşmakta olduğunu görüyoruz. Covid sürecinde başlayan ama hem kuzeyimizdeki hem de yakın coğrafyamızdaki savaşlarda devam eden, son olarak maalesef güneyde Gazze'de kardeşlerimize yönelik soykırımda tekrar ve tekrar gündemimize gelen uluslararası sistemin yetersiz kaldığı konusu artık hepimizce var olan bir şey. Hakikaten dünyada uluslararası sistemin, küresel sistemin tabiri caizse çıkmazda olduğunu bizler hep beraber görüyoruz" dedi.

" Türkiye Yüzyılı'nda bizler çok daha farklı hedeflerle, çok daha farklı bir iddiayla dünyada çok daha önemli noktalara millet olarak beraberce yürüyeceğiz"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun birçok hedeften oluştuğunu söyleyen İleri, "Ancak temel olarak üç tane temel kuralla ilerleyen bir vizyonudur. Türkiye Yüzyılı vizyonu; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her alanda en kuvvetli on devlet arasında yer alacağını söylüyor. Bir diğer tarafta toplumsal bir hedef vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonu; Türkiye'de insanların kendi yankı odalarında tutsak kalıp, sadece kendi gibi düşünenlerle konuşup, kendi gibi düşünmeyenlerden adeta nefret ettiği bir ülke olmayacağını söylüyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu; bu anlamda Cumhurbaşkanımızın son süreçte sürekli olarak altını çizdiği şekilde söylüyorum, 'İç cephenin kuvvetli olması' gerektiğini söyler. Bu da bizim toplumsal hedefimizdir. Üçüncü olarak dünya hedefi ortaya konmaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu; daha adil bir dünyanın inşası için Gazzeli kardeşlerimize uygulanan soykırım benzeri zulümlerin, mazlumlar üzerinde bir daha hiçbir şekilde hayata geçmemesi noktasında Türkiye'ye büyük sorumluluklar düştüğünü, bizim medeniyet mirasımızdan aldığımız güç ve bu anlamda dünyanın beşten büyük olduğunu her yerde ortaya koyacağımızı ve bu şekilde daha adil bir dünyayı bizim inşa edeceğimizi söyler. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu, hakikaten gerçek anlamda iddialı, kuvvetli bir rol haritasıdır ve inşallah bizim AK Parti olarak, AK Parti hükümetleri olarak Cumhurbaşkanımızın ilerleyerek ve bir millet olarak bir ve bütün bir şekilde ilerleyerek hep beraber inşa edeceğimiz bir vizyondur" diye konuştu.

Teknolojinin yeni kurulmakta olan dünya düzeninde ne kadar belirli bir rol almakta olduğunu gördüklerini aktaran İleri, şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta bu konuda yeni yeni haberler alıyoruz. Yeni gelişimleri hep beraber gözlemliyoruz. Bakın daha birkaç ay önce bütün dünya bir mavi ekran krizi yaşadı. Ben eminim buradaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin pek çoğu bu süreci yakından takip ettiler. Bu mavi ekran kriziyle beraber dünya bir kere daha gördü ki aslında özellikle teknoloji alanında spesifik birkaç ürüne bağımlılık oluşması, ülkeler açısından büyük bir zafiyet halien gelmiş durumdadır. Mavi ekran krizi bize bunu gösterdi. Daha doğru bir ifadesiyle mavi ekran krizi bize bu gerçeği tekrar hatırlattı. Bizler zaten bu gerçeği fark ederdik ama bütün dünya tekrar gördü ki teknoloji doğru yönetilmesi gereken kritik alanlardan biridir."

Yapay zeka konusunda dünyada tartışmalar olduğunu belirten İleri, " Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e kadar devlet liderleri yapay zeka alanında risklere atıfta bulunmakta. Yeni bir rekabet alanı da doğdu. Ekonomik anlamda bir rekabet alanı, savunma anlamında bir rekabet alanı, kültürel üstünlük sağlama anlamında yeni bir rekabet alanı şu an dünyada doğmuş vaziyettedir. Yeni bir rekabet alanını doğru kullanmak için ülkeler son derece önemli çalışmaları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunu gerçekten Amerika'da da, Çin'de de ve Avrupa Birliği'nde de görüyoruz. Kimisi yeni yatırım planlarını açıklıyor, kimisi mevcut üretim kapasitesini artırma noktasında çeşitli tedbirler alıyor. Türkiye'miz çok şükür Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde uzunca bir süredir takip ettiği Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla teknoloji alanında kendisini son derece kuvvetli bir şekilde konumlandırmış vaziyettedir. Hayata geçirilen sistematik çalışmalar, planlı çalışmalar sonucunda hepimizin çok büyük gurur duyduğu, hepimizi heyecanlandıran çok önemli aşamalara geldik" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin teknoloji anlamında yolu açıktır, önü açıktır, geleceği aydınlıktır"

Türkiye'nin teknolojide yolunun açık olduğunu vurgulayan İleri, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken Türkiye'yi dünyanın en kuvvetli 10 devleti arasına sokarken, Türkiye'yi daha adil bir dünyayı inşa eden yegane devlet yaparken, işte Türkiye'nin teknoloji üstünlüğü şüphesiz çok önemli bir yol oynayacak. Bu anlamda kararlılığımız ve heyecanımız çok yüksek. Savunma sanayiinde yakaladığımız başarı bizi daha da motive ediyor, enerjimizi daha da arttırıyor. Bizim kullandığımız söylem; Türkiye Yüzyılı kapsamında dijitalin yüzyılı. İnşallah Türkiye, öyle bir teknoloji ortaya koyacak ki, öyle bir insan odaklı teknoloji hayata geçirecek ki, bu ülkeden çıkan platformlar, bu ülkeden çıkan ürünler, bu ülkeden çıkan teknoloji, kazanımlar insanlığa hizmet edecek, insanlığı yormayacak, ülkeler arası adaletsizliği arttırmayacak. Tam tersine daha adil bir şekilde bu dünyayı bir anlamda yeniden inşa etmemize vesile olacak. Dijital yüzyılı sürecinde AK Parti olarak yürütmemizin ortaya koyduğu yapay zeka yolları haritalarıyla, vizyonlarla yürümesi noktasında ciddi ve değerli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"AK Parti olarak teknoloji siyaseti noktasında, dijital siyaseti noktasında ortaya koyduğumuz prensipler çerçevesinde çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti olarak teknoloji siyaseti noktasında, dijital siyaseti noktasında ortaya koydukları prensipler çerçevesinde çalışmaya devam edeceklerini aktaran İleri, "Bir taraftan partimizin teknoloji çıtasını daha da yukarı çekeceğiz. Ama diğer taraftan da Türkiye'mizin yeni alanlarda, yapay zeka alanında ve benzer alanlarda en üstlerde, en iddialılardan biri olması noktasında vizyon geliştirmeye, politika geliştirmeye devam edeceğiz. Ama bunun da ötesinde yapay zekanın ülkeler arasındaki adaletsizliğin giderilmesi noktasında doğru konumlanması için, bugün İsrail'in yaptığı gibi Gazze'de bir silah olarak kullanılmasının önüne geçilmesi için ve insanlığın onuruna yakışır bir şekilde konumlanması için gerekli çalışmaları, gerekli yol haritalarını da bizler AK Parti olarak hayata geçiriyor olacağız. Bu yol haritalarını geliştiriyor olacağız. Tabii sizlerin de mensup olduğu birimimiz bu anlamda şüphesiz çok önemli bir sorumluluk, çok önemli bir mesuliyet almış durumdadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Türkiye Yüzyılı Vizyonu - Son Dakika

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