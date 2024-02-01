AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığına Mehmet Taşar atandı

AK Parti'de Gemlik Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan İş insanı Mehmet Taşar, AK Parti Gemlik ilçe başkanlığına atandı. AK Parti Gemlik ilçe Başkanlığı'na atanan Mehmet Taşar mazbatasını Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve İl Başkanı Davut Gürkan'ın elinden aldı.
Mazbatasını alan Mehmet Taşar, "AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar görev almış ve büyük emekleri olan ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, Meclis Üyelerimize ve uç beyi olarak gördüğümüz mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yunus Emrelerin, İbni Arabilerin, Hacı Bayram Velilerin, Mevlanaların açtığı yolda 'önce insan, önce millet' diyebilmeyi başarmış, kardeşliği, sevgiyi, barışı, her türlü maddi değerin üzerine çıkarabilmiş milletiz. Bu medeniyette birlik vardır. Bu medeniyette aşk vardır, dostluk vardır, muhabbet vardır. Ülkenin tamamında ve coğrafyanın her noktasında tüm mazlumların yanında olan AK Parti, büyük bir ailedir. AK Parti güven ve istikrarın adıdır. AK Parti sahip olduğu vizyon ve misyon ile bir siyasi parti olmanın çok ötesinde milleti için varlığını sürdüren, dünyanın en ücra köşesinde dahi olsa mazlum için umut olan bir harekettir. Daima devlet ve millet menfaatini ön planda tutmuş, 2002 yılından itibaren milleti için milletiyle birlikte büyümüş, milletiyle omuz omuza, kol kola, el ele, gönül birlikteliğiyle yürümüş kutlu bir yürüyüşün adıdır."dedi
Yönetim kurulunu en kısa sürede oluşturup kamuoyuna duyuracaklarını belirten Taşar, "Cumhurbaşkanımız Cuma günü yeşil Bursa'mıza aday tanıtım programı için geliyor. Dünya Liderimizi en iyi şekilde teşkilatlarımızla birlikte karşılayacağız. Yerel seçimleri Türkiye Yüzyılı anlayışıyla Türkiye'nin yerelde ve merkezde dünyada daha güçlü ses olacak şekilde yoluna devam edebilmesinin bir fırsatı olarak görüyoruz. AK Parti vefanın, dayanışmanın, kardeşliğin partisidir. Ülkenin tamamında ve coğrafyanın her noktasında tüm mazlumların yanında olan AK Parti, büyük bir ailedir. Bugüne kadar görev yapmış teşkilat mensuplarımızla bir araya geleceğiz ve istişareler yapacağız. İnanıyorum ki 2024 yolculuğumuzda tecrübe ve deneyime sahip ekip oluşturacağız. "Yeniden Gemlik" diyoruz. Cumhur ittifakı olarak gece gündüz demeden Gemlikli hemşerilerimizin hak ettiği hizmeti alması için azim ve kararlılıkla çalışacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru arkasına bakmadan ilerlesin. İlerlesin ki Gazze'deki kardeşlerimize daha fazla yardım yapalım. İlerlesin ki Azerbaycan'da kardeşlerimize daha fazla yardım edelim. İlerlesin ki gönül coğrafyamızda Türkiye'nin sesi daha gür çıksın. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevimizi en iyi şekilde hep birlikte yerine getireceğiz. Yolumuz açık ve aydınlık olsun. Yeniden Gemlik diyoruz" dedi. - BURSA
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