 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi İzmir'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi İzmir'de defnedildi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi Sevgi Softaoğlu'nun (73) cenazesi İzmir'de defnedildi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Softaoğlu için Hacı Fatma Tatari Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok siyasi isim katıldı ve cenaze Aşağı Narlıdere Mezarlığına defnedildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan\'ın anneannesi İzmir\'de defnedildi
30.01.2024 - 14:25,
Abone Ol

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi Sevgi Softaoğlu'nun (73) cenazesi İzmir'de defnedildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sevgi Softaoğlu için Hacı Fatma Tatari Camiinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Eyyüp Kadir İnan ile aile üyelerinin taziyeleri kabul ettiği törene Vali Süleyman Elban, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak da katıldı.

Softaoğlu'nun cenazesi Aşağı Narlıdere Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eyyüp Kadir İnan, AK Parti, Gençlik, İzmir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi İzmir'de defnedildi - Son Dakika


14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46
Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36
Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı

Son Dakika
14:59 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Montrö Sözleşmesi tartışılamaz
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
13:30 Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer, CHP'yi topa tuttu
13:25 Maldivler parlamentosunda vekiller arasında kavga! Kimi saç çekti, kimi yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:15:59. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın anneannesi İzmir'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement