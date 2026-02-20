Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması - Son Dakika
20.02.2026 18:23
Kilis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'erken seçim' tartışmalarına kapıları kapattı. Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını belirten Yavuz, "Seçim zamanında, 2028 yılında yapılacak" dedi. Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin soru üzerine ise, "Burası bir hukuk devletidir. 6 ay önce, 3 ay önce bu seçimin yapılması gerekmiyor. 1 hafta önce bile mümkün olabilir. O niyetle 2028 diyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kilis'te AK Parti İl Başkanlığı'nda deprem süreci ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ HAYALLERİ HEDEFE, HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

1999 Marmara Depremi'ni Sakarya'da yaşadığını hatırlatan Yavuz, o dönemde çadıra ulaşmanın dahi zor olduğunu belirterek, hasarlı binaların yıllarca sorun olarak kaldığını ifade etti. 6 Şubat sürecinde ise devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydeden Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini söyledi. Deprem bölgelerinde konutların kısa sürede hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Yavuz, "Biz hayalleri hedefe, hedefleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

"BU BİR İNSANLIK MESELESİDİR, SİYASETE ALET EDİLEMEZ"

Muhalefetin deprem ve yerli otomobil üzerinden eleştirilerde bulunduğunu ifade eden Yavuz, "Bir dönem 'teneke' dediler. Kemal Kılıçdaroğlu merak edip görmek istediğini söyledi. Bugün de benzer yaklaşımları görüyoruz" diye konuştu. Suriye'den gelen sığınmacılara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Yavuz, "Varil bombalarından kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Bu bir insanlık meselesidir. Siyasete alet edilemez" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM VAR MI?"

Gazetecilerin "Erken seçim var mı?" sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Türkiye'nin gündeminde erken seçim olmadığını belirterek, "Ne bizim gündemimizde ne de milletin gündeminde seçim var. Seçim zamanında, 2028 yılında yapılacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin soru üzerine Yavuz, "Biz yasalara ve anayasal çerçeveye uygun siyaset yapıyoruz. CHP gibi yasa ve anayasa tanımayan bir anlayışla hareket etmeyiz. Burası bir hukuk devletidir. 6 ay önce, 3 ay önce bu seçimin yapılması gerekmiyor. 1 hafta önce bile mümkün olabilir. O niyetle 2028 diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

