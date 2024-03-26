AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Yerel seçimler Türkiye\'nin ulusal yürüyüşünün önemli bir etabıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Yerel seçimleri aslında Türkiye'nin ulusal yürüyüşünün çok önemli bir etabı olarak görüyoruz." dedi.
Karaaslan, partisinin İlkadım Belediye Başkan adayı İhsan Kurnaz ile Unkapanı Mahallesi'nde vatandaşlara karanfil dağıttı.
Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaaslan, kalkınmanın yerelde başladığını söylediklerini, bu nedenle şehirlere hizmet edecek kadroların işbaşına gelmesi gerektiğini belirtti.
Yerel seçimlerde vatandaşların arasında, mahallelerde, sokaklarda olduklarına işaret eden Karaaslan, "Yerel seçimleri aslında Türkiye'nin ulusal yürüyüşünün çok önemli bir etabı olarak görüyoruz. İşte o yüzden çok hayati ve önemli. Sokak sokak geziyoruz ve şunu görüyoruz ki milletimiz artık hizmetten yana oyunu kullanmak noktasında çok kararlı. Samsun'da 17 ilçemiz var. 17 ilçemizi ve büyükşehrimizle 18'e karşı sıfır yapmak istiyoruz." diye konuştu.
Karaaslan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerini gerçek belediyecilikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bir iddiadan öte hizmet etme noktasında göreve gelmek isteyen kadrolar, AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın adayları olarak sahadalar. Şehrimiz için önceliklerimiz var. Ne yazık ki İlkadım ilçemizde geçtiğimiz 5 yıl, kayıp dönem olarak gerçekleşti. Cumhur İttifakı'nda olan belediyeler haricinde hiçbir hizmet gerçekleşmedi bu ilçelerde. Dolayısıyla bizler önce o kayıp 5 yılı hemen telafi etmek ve üzerine de yeni işler, yeni projeler, yeni vizyonlar koymak durumundayız. İnşallah bunu da başaracağız."
Kurnaz da İlkadım ilçesini sokak sokak gezdiklerini, vatandaşların taleplerini aldıklarını dile getirdi.
İlkadım ilçesinde 5 yıldır yapılmayan hizmetleri 1 Nisan'dan itibaren çok hızlı şekilde sağlayacaklarını anlatan Kurnaz, "Başta kentsel dönüşüm olmak üzere insana dokunan, vatandaşlarımıza dokunan güzel projelerimiz var. Gittiğimiz her yerde insanlarımız, 'Bu sokağa 5 yıldır temizlikçi girmedi' diyor. Önce belediyenin asli hizmetlerini yapacağız. Sonra İlkadım'ın kayıp 5 yılını telafi edecek güzel hizmetler ve projeler yapacağız. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bize güvensin, inansın." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Yerel seçimler Türkiye'nin ulusal yürüyüşünün önemli bir etabıdır - Son Dakika
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
Sakarya merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve adreslerinde yapılan aramalarda, 176 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcunun son 5 yılda 20 katına çıktığını belirtti. Bakan Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas bayrağını çekmiş durumda olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye'nin geleceği ve istikrarı için yeni bir umut kapısı olabileceğini belirtti. Toptan, Zonguldak'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla ve partililerle bir araya geldi ve Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bu topraklarda binlerce yıldır var olduğunu ve burada yaşayan herkese yeteceğini ifade etti.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'da taksi durağını, Şoförler Odası ve sanayi esnafıyla ziyaret etti. Aras, taksicilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu.
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