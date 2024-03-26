AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: Yerel seçimler Türkiye\'nin ulusal yürüyüşünün önemli bir etabıdır

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Yerel seçimleri aslında Türkiye'nin ulusal yürüyüşünün çok önemli bir etabı olarak görüyoruz." dedi.

Karaaslan, partisinin İlkadım Belediye Başkan adayı İhsan Kurnaz ile Unkapanı Mahallesi'nde vatandaşlara karanfil dağıttı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karaaslan, kalkınmanın yerelde başladığını söylediklerini, bu nedenle şehirlere hizmet edecek kadroların işbaşına gelmesi gerektiğini belirtti.

Yerel seçimlerde vatandaşların arasında, mahallelerde, sokaklarda olduklarına işaret eden Karaaslan, "Yerel seçimleri aslında Türkiye'nin ulusal yürüyüşünün çok önemli bir etabı olarak görüyoruz. İşte o yüzden çok hayati ve önemli. Sokak sokak geziyoruz ve şunu görüyoruz ki milletimiz artık hizmetten yana oyunu kullanmak noktasında çok kararlı. Samsun'da 17 ilçemiz var. 17 ilçemizi ve büyükşehrimizle 18'e karşı sıfır yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün şehirlerini gerçek belediyecilikle buluşturmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir iddiadan öte hizmet etme noktasında göreve gelmek isteyen kadrolar, AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın adayları olarak sahadalar. Şehrimiz için önceliklerimiz var. Ne yazık ki İlkadım ilçemizde geçtiğimiz 5 yıl, kayıp dönem olarak gerçekleşti. Cumhur İttifakı'nda olan belediyeler haricinde hiçbir hizmet gerçekleşmedi bu ilçelerde. Dolayısıyla bizler önce o kayıp 5 yılı hemen telafi etmek ve üzerine de yeni işler, yeni projeler, yeni vizyonlar koymak durumundayız. İnşallah bunu da başaracağız."

Kurnaz da İlkadım ilçesini sokak sokak gezdiklerini, vatandaşların taleplerini aldıklarını dile getirdi.

İlkadım ilçesinde 5 yıldır yapılmayan hizmetleri 1 Nisan'dan itibaren çok hızlı şekilde sağlayacaklarını anlatan Kurnaz, "Başta kentsel dönüşüm olmak üzere insana dokunan, vatandaşlarımıza dokunan güzel projelerimiz var. Gittiğimiz her yerde insanlarımız, 'Bu sokağa 5 yıldır temizlikçi girmedi' diyor. Önce belediyenin asli hizmetlerini yapacağız. Sonra İlkadım'ın kayıp 5 yılını telafi edecek güzel hizmetler ve projeler yapacağız. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bize güvensin, inansın." ifadelerini kullandı.